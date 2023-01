Deiveson Figueiredo pronto para sua quadrilogia contra Brandon Moreno no UFC 283

Atual detentor do cinturão linear peso-mosca do UFC, o paraense Deiveson Figueiredo vai ser protagonista, junto com seu adversário, Brandon Moreno – campeão interino da categoria -, de algo inédito na história do UFC. Pela primeira vez, o UFC vai promover uma “quadrilogia” entre dois lutadores ao longo da sua trajetória de 30 anos no MMA.A primeira luta entre Deiveson e Moreno aconteceu em dezembro de 2020, e terminou em empate depois que o brasileiro perdeu um ponto por golpe ilegal. Não fosse isso, teria vencido. Em junho de 2021, Moreno se tornou campeão ao finalizar o brasileiro. Por fim, em janeiro de 2022, Deiveson venceu na decisão unânime.

A preparação de Deiveson para a luta no Rio de Janeiro aconteceu na sua equipe em Belém, a Team Figueiredo. Ele tentou ficar na Chute Boxe/Diego Lima, em São Paulo, mas preferiu voltar para a capital paraense. Também recebeu convite para treinar com os irmãos Pitbull, em Natal-RN.Filho de vaqueiro, Deiveson Figueiredo tem uma marca registrada no MMA e no UFC. Em homenagem a Kratos, de “God of War”, apelidou-se de “Deus da Guerra” e passou a fazer uma risca vermelha na cabeça, assim como o personagem

“Os brasileiros sabem o quanto sou empenhado em entrar dentro do octógono e trazer felicidade para eles. Todo o público do MMA para pra assistir minhas lutas, porque sabe que sou um cara que entro para dar show no octógono. Quando se trata de defender uma nação, um cinturão que pertence ao Brasil, eu vou entrar, dar meu sangue, vou lutar com raça, com garra”.

Rayanne Amanda vence canadense no Invicta FC 51

Uma noite inesquecível para o Pará no Invicta. No card de número 51, realizado em Denver na noite desta última quarta-feira(18) a atleta paraense Rayanne Amanda não deixou dúvidas ao vencer Katie Saull por decisão unânime (30-27, 30-27 e 29-28), emendando sua segunda vitória seguida após a derrota no Contender Series.Com o resultado, Rayanne Amanda possui agora um cartel no MMA com 12 vitórias e seu seis derrotas.

Demetrious Johnson surpreende ao expor valores recebidos no UFC

Considerado por muitos como o melhor peso mosca (até 56,7kg.) do MMA, Demetrious Johnson surpreendeu ao revelar os salários recebidos no início de sua trajetória como campeão do UFC. Hoje, astro do ONE Championship, o atleta indicou quanto recebia em compromissos por defesas de títulos. O atleta representou o Ultimate entre 2011 e 2018. “Quando lutei contra Dominick Cruz (no ano de 2011, em disputa do título nos galos), recebi US$14 mil (R$72 mil, na cotação atual) e mais US$14 (em caso de vitória). Perdi para Dominick Cruz, então, ganhei US$ 14 mil”, contou o lutador, em transmissão ao vivo na ‘Twitch‘.

Treinador de Moreno e pivô de caso de racismo contra Deiveson é demitido do UFC

Marcelo Rojo não faz mais parte do elenco do UFC. Treinador de Brandon Moreno e pivô de caso de racismo contra Deiveson Figueiredo, o peso pena (até 65,7kg) argentino está incluído na recente e extensa lista de lutadores dispensados pelo UFC, que conta com mais dez nomes.Além de Marcelo Rojo e Raulian Paiva, não fazem mais parte do UFC os seguintes atletas: Mike Trizano, Sijara Eubanks, Liudvik Sholinian, Jay Perrin, Alejandro Perez, Gadzhi Omargadzhiev, Kevin Natividad, Vince Morales e Brandon Davis.

Justiça marca para fevereiro a primeira audiência do assassinato de Leandro Lo

O caso do assassinato de Leandro Lo ganhou um novo e importante capítulo. Cerca de cinco meses após a morte do multicampeão de jiu-jitsu, a Justiça marcou oficialmente a primeira audiência de instrução sobre o caso. A sessão, agendada para o dia 3 de fevereiro, no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, terá como principal função fazer com que tanto as testemunhas de defesa quanto as de acusação apresentem suas versões do episódio ao juiz.