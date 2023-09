Dana White fica impressionado com Brendson Ribeiro, novo paraense contratado pelo UFC: 'Um monstro'

Brendson Ribeiro aproveitou a oportunidade de atuar no reality show ‘Contender Series’ e fez seu nome. O atleta paraense enfretou Bruno Lopes e venceu por nocaute no primeiro round e, ao final do programa, recebeu o tão sonhado contrato com o UFC. Assim como parte dos fãs, Dana White se mostrou impressionado, elogiou o mais novo integrante do UFC e afirmou que ele até já poderia surpreender lutadores consolidados na elite dos meio-pesados (93 kg).

E a aposta de Dana em Brendson fez sentido, já que ele não sentiu a pressão de atuar no octógono, acabou com a invencibilidade do compatriota ao mostrar agressividade e poder de nocaute. Outro ponto que o líder da liga destacou no atleta foi a experiência no MMA, apesar da pouca idade.

“Ele parecia incrível. Uau! Foi uma grande luta. Quando você olha para Brendson na última luta, ele tem 26 anos e tem 20 lutas, com 100% das vitórias por via rápida. Esse cara é um monstro! Esse cara chega e avança. Ele poderia lutar com quase qualquer um agora no top-15″, declarou o cartola, na coletiva de imprensa pós-show.

Drake tem grande prejuízo ao apostar em vitória de Adesanya no UFC 293

Conhecido pelas “fezinhas” que faz em lutas importantes do UFC, Drake não ficou de fora das apostas no UFC 293, realizado no último sábado (9), em Sydney, na Austrália. O famoso rapper apostou uma quantia de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,5 milhões na cotação atual) na vitória de Israel Adesanya sobre Sean Strickland por nocaute. No entanto, o nigeriano acabou sendo derrotado pelo americano na decisão unânime dos jurados e, diante disso, o cantor perdeu o valor depositado.

Strickland choca o mundo, domina Adesanya e conquista cinturão dos médios

Sean Strickland dominou Israel Adesanya e chocou o mundo na luta principal do UFC 293, que aconteceu neste sábado (9), em Sydney (AUS). O “Tarzan” fez história ao destronar o nigeriano por decisão unânime, após uma batalha de cinco rounds, e se tornou o novo campeão peso-médio do UFC

Junior Cigano ‘castiga’ Fabrício Werdum e vence a revanche no MMA sem luvas

A esperada revanche entre Junior Cigano e Fabrício Werdum, após 15 anos do primeiro encontro entre os rivais, aconteceu na noite de sexta-feira (8), em Jacksonville (EUA), na luta principal do Gamebred Bareknuckle 5, no MMA sem luvas. Em combate movimentado, o lutador da ATT controlou as ações na luta em pé, abusando dos jabs para machucar “Vai Cavalo”, controlar a distância e sair vencedor do duelo por decisão dividida dos jurados, superando o rival pela segunda vez.