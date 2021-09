Conheça os novos destaques do MMA da cidade de Tailândia, no Pará

Thiago Silva, Orlanilson "Pé de Ganho", Rubens Lisboa e Marcelinho Carvalho grandes atletas e destaques no mma paraense agora estão com um novo manager para agenciar as suas carreiras dentro do MMA agora os atletas possuem o apoio de Igo Aragão que é um grande incentivador do MMA na cidade de Tailândia(Pa) e no estado do Pará.Ambos atletas estão em preparação para as suas próximas lutas no dentro do Brasil e também no Peru e Equador.

Joel Aranha em ação no IFC 2 no Peru

O atleta Joel Silva "Aranha" esta confirmado na segunda edição do evento peruano IFC (Invecibles Fight Championship) que irá acontece no dia 23 outubro na cidade de Chiclayo no Peru contra o atleta peruano Javier Ames, aluta será na categoria peso pena (Até 66 Kg).

Weldon Oliveira “Mutante” em ação no Future FC 13 em Minas Gerais

O atleta paraense natural da cidade de Goianésia Weldon Silva de Oliveira "Mutante" está confirmado na próxima edição do Future FC que irá realizar a sua 13ª edição no dia 24 de setembro na cidade de Santa Luzia em Minas Gerais, Weldon que tem o cartel profissional de 31 vitórias e 13 derrotas terá pela frente o atleta carioca Alessandro Gambulino

Anthony Smith finaliza Spann na luta principal do UFC Vegas 37

Na luta principal do UFC Las Vegas 37, Anthony Smith mostrou o porquê de continuar sendo escalado para main events da organização. O “Coração de Leão” finalizou Ryan Spann no primeiro round.Sexto colocado no ranking da divisão ao início da luta, Anthony Smith somou a terceira vitória consecutiva e manteve vivo o sonho de uma nova disputa de cinturão.

Depois de passar por Yoel Romero, Phil Davis sugere luta entre o cubano e Lyoto Machida

Depois de passar bem pelo ‘pesadelo’ de enfrentar Yoel Romero, Phil Davis mostrou respeito pelo adversário. Algoz do veterano no Bellator 266, o norte-americano foi questionado sobre qual deveria ser o próximo desafio do cubano. Em coletiva após o show, o atleta foi direto na resposta.

“Acho que ele contra o ‘Dragão’ (Lyoto Machida) seria um confronto empolgante. Qualquer um que ele enfrentar será muito bom”, disse Davis.