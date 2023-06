Confira os resultados da segunda edição VTX Fight Combat, em Vitória do Xingu

O VTX Fight Combat realizou a sua segunda edição no ultimo sábado (27 de maio) na cidade de Vitória do Xingu (PA), no ginásio municipal José Caetano. O evento teve cinco lutas de mma profissionais, sendo duas por disputa de cinturão. Adriano Pantera venceu Marcelino Carvalho e conquistou o cinturão da categoria até 77 Kg e Emerson Sinistro Venceu Rodrigo Flash na luta principal, assim conquistando o cinturão da categoria até 57 Kg. Confira os resultados oficiais:

VTX Combat 02

Pedro Paulo venceu Adriel Pantoja venceu por nocaute técnico aos 01:16 do 01 round Cleilson Moreno "Demolidor" venceu Junior Alho Cavalera por finalização (Guilhotina) aos 04:16 do 01 round Delton Alves venceu Luiz Carlos Ferreira "Pequeno Barbaro" na decisão unânime dos juizes Adriano Pantera venceu Marcelino Carvalho por nocaute tecnico aos 04:22 do 1 round Emerson Sinistro venceu Rodrigo Flash por nocaute tecnico 0:54 do 1 round

Lajeado Fight MMA 02 com paraenses no card

O Lajeado Fight, que será realizado neste sábado, 3, na Praia do Segredo, na cidade de Lajeado, em Tocantins, contará com 11 lutas, sendo nove de MMA profissional, uma de MMA amador e uma de Boxe. Participam desta edição 22 atletas representantes dos estados de Pará, Maranhão, Goiás, Distrito Federal, Bahia e Tocantins. Na co-luta principal, o atleta Elismar Carrasco Lima, de Goiânia-GO enfrenta Daniel Furacão, de Belém-PA, na categoria 66 kg. A luta principal será entre os pesos-moscas (categoria até 57 kg), Mateus Glória, de Palmas-TO, e Rogério Pitbull, de Tailândia-PA.

Amanda Lemos coloca condição caso conquiste o cinturão do UFC

Próxima desafiante ao cinturão peso-palha (52 kg) do UFC, Amanda Lemos tem um recado para a comunidade do MMA. Em entrevista, a brasileira prometeu que, caso se torne campeã da divisão até 52 kg do Ultimate, colocará seu título em jogo sempre que possível.

“Eu não gosto de ficar muito tempo parada. Com o cinturão, nada vai mudar. Quando eu estou lutando, eu peço três lutas por ano. Para mim é super tranquilo. Estava muito bom assim. E eu ganhando o cinturão vai ser a mesma coisa. Eu não quero estar com o cinturão em casa, quero estar defendendo ele. Inclusive, realmente, fazem muito isso. A galera ganha o cinturão e pronto, parece que aposenta. Todo mundo fica impossibilitado de uma chance de disputar o cinturão. Comigo é marcou, eu estou dentro”, declarou Amanda.

Para mudar este cenário, Amanda Lemos precisa primeiramente conquistar o cinturão peso-palha do Ultimate. E a brasileira terá essa oportunidade no próximo dia 19 de agosto, quando desafiará a atual campeã da categoria, a chinesa Zhang Weili, no co-main event do UFC 292, em Boston (EUA).

Julgamento de Cain Velasquez é adiado pela terceira vez

O dia que pode mudar o destino da vida de Cain Velasquez foi novamente adiado. Acusado de tentativa de homicídio, o ex-campeão peso-pesado do UFC viu a data do seu julgamento ser, pela terceira vez, postergada – desta vez para o dia 2 de agosto. O pedido foi solicitado pela advogada de defesa do ex-lutador, Renee Hessling, e acatado pela juíza Panteha Saban, da corte de Santa Clara, na Califórnia (EUA).

Couture exalta crescimento da PFL entre eventos de MMA: “Avançamos para o 2º lugar”

m entrevista ao ‘Just Scrap Radio’, do site ‘BJPenn.com’, Couture afirmou que, na sua visão, a PFL já ocupa atualmente o posto de segunda principal organização de MMA do mundo, atrás somente do UFC. Como justificativa, o veterano citou as recentes movimentações da entidade no mercado, como a contratação de Ngannou, e parcerias comerciais visando sua expansão.

“É empolgante, essa marca e essa promoção estão explodindo. Obviamente, nós avançamos para o segundo lugar no mercado dos Estados Unidos, o que é muito interessante. Nós acabamos de lançar a PFL Europa e tivemos nossos dois primeiros shows lá, e esgotamos (os ingressos) imediatamente”, destacou o ‘The Natural’, antes de completar.

Rob Wilkinson cai no doping e é retirado da temporada

O lutador australiano Rob Wilkinson é o mais novo caso de doping na Professional Fighters League (PFL). Campeão da temporada 2022 no peso-meio-pesado (93kg), Wilkinson foi flagrado por uso de substância proibida em exame antidoping recente e, como consequência, foi retirado da temporada 2023 da liga