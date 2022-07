Confira o que aconteceu no Souzel Combat MMA

Souzel Combat MMA realizou a sua primeira edição no último sábado (16), na cidade de Senador José Porfirio, no estado do Pará, no ginásio municipal da cidade. O evento contou com 4 lutas de mma profissionais e 1 luta de K-1/Muat Thai. Destaque para a luta principal do evento, em que Edson Junior venceu Junior Carrasco por finalização no 1º round. Confira o card das lutas:

Souzel Combat MMA

K-1

Delton venceu Luiz Carlos na decisão unânime dos juizes

MMA

Tarcísio Silva venceu Evanilson Oliveira "Pantera Negra" por nocaute técnico 02:10 do 1 round Junior Cavalera venceu Emerson Costa "Sinistro" por nocaute técnico 0:34 do 1 round Anderson Lobo venceu Ninja Capoeira por nocaute técnico 03:35 do 1 round Edson Junior venceu Ruan Carrasco por finalização (Mata Leão) 02:43 do 1 round

Edianna da Silva "Mel Pitbull" vence na sua estréia no LFA

Um dos principais eventos de MMA atualmente, o LFA irá realizou a sua terceira edição no Brasil em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, no dia 15 de julho. Nesta edição tivemos a estréia da atleta paraense natural da cidade de Benevides (PA), Edianna da Silva "Mel Pitbull", que venceu na decisão unânime dos juizes com um tripo (30 x 27), chegando assim a sua 12ª vitória no mma profissional.

Amanda Lemos finaliza Michelle Waterson

Amanda Lemos finalizou Michelle Waterson-Gomez com uma guilhotina no segundo round do co-main event UFC Long Island. Amanda se recuperou de finalização sofrida por Jéssica Bate-Estaca, em março deste ano, e deve subir posições no ranking da categoria. Com o resultado, ela conquista seu 12º triunfo, enquanto também tem outros dois reveses e um empate.

Dana White revela quando o UFC voltará ao Brasil

Dana White, presidente da organização, deixou claro que o UFC tem planos de retornar ao país para promover um card. Em entrevista aos jornalistas após o UFC Long Island, no último sábado (16), o mandatário revelou que existe o planejamento para realizar um evento em solo brasileiro no ano de 2023. “Quando nós falamos sobre um evento no Brasil? Ano que vem, certo? Nós devemos ir ao Brasil no próximo ano. (…) Ele [Jiri Prochazka] falou sobre uma possível revanche [com Glover Teixeira], sim. Mas ainda não falamos sobre isso. Eu respeito que ele queira uma revanche agora. É incrível”, disse o presidente do Ultimate, sem deixar claro se a revanche entre os lutadores aconteceria em um card do UFC no Brasil.

UFC anuncia luta entre Charles do Bronx e Islam Makhachev no UFC 280

O UFC anunciou a luta entre Charles do Bronx e Islam Makhachev para o UFC 280, dia 22 de outubro, em Abu Dhabi (EAU). O confronto vai valer o cinturão vago dos leves, que pertencia ao próprio brasileiro. O paulista seguiu como número um dos leves do UFC e Dana White, presidente da franquia, prometeu que Charles iria disputar o cinturão novamente. Nas últimas semanas, diversos nomes foram cotados, mas Makhachev sempre apareceu entre os favoritos.

Após lesão de Brian Ortega Yair Rodriguez oferece revanche

A ‘vitória amarga’ de Yair Rodriguez no UFC Long Island, causou um verdadeiro anticlímax nos espectadores do evento. Depois de ver sua vitória por uma lesão no ombro de Brian Ortega, o mexicano lamentou a contusão do rival e ofereceu a oportunidade de revanche ao norte-americano. A declaração foi feita no octógono, momentos após o anúncio oficial.