Confira o que aconteceu no Guamá Fight Championship 2

O GFC (Guamá Fight Championship) realizou, no último sábado (15), a sua segunda edição na cidade de São Miguel do Guamá (PA), na Quadra do Externato. O evento contou com lutas de mma e k-1 e, mais uma vez, foi um grande sucesso de público, com ótimas lutas. Confira os resultados oficiais:

Guamá Fight Championship:

Rayson Paixão venceu Jhony Pinheiro na decisão dividida dos juízes Thiago Gigante venceu Mata Onça por finalização no 1 round Tizin Gladiador venceu Rodrigo Sarafian na decisão unânime dos juízes Fhabio Mir venceu Carlos Eduardo "Cachorro Louco" por finalização no 1 round Pedro Menezes "Recruta" venceu Rogério Gomes por nocaute no 1 round Gabriel No Love venceu Felipe Sonic por desistência no 02 round

Duelo entre Charles do Bronx e Beneil Dariush tem nova data

O mundo do MMA foi surpreendido com a notícia da lesão de Charles do Bronx e, consequentemente, com a retirada do aguardado duelo entre o brasileiro e Beneil Dariush na luta co-principal do UFC 288, evento do dia 6 de maio.A luta foi remarcada para o UFC 289, no dia 10 de junho.

Com uma joelhada espetacular, Barboza ‘apaga’ Quarantillo no UFC Kansas City

Edson Barboza subiu pressionado ao octógono do T-Mobile Center, em Kansas City, mas com uma incrível atuação, acertou uma joelhada espetacular em Billy Quarantillo e conquistou mais um nocaute brutal para a sua carreira.

Max Holloway vence Arnold Allen no UFC Kansas City

Na luta principal do UFC Kansas City, que aconteceu nesse sábado (15), o ex-campeão da divisão Max Holloway mostrou mais uma vez o seu enorme talento, garra e preparo físico e bateu o prospecto inglês Arnold Allen, que não sofria um revés desde 2014. O show aconteceu no T-Mobile Center, no Missouri.

Jorge Patino "Macaco" volta ao MMA e vence aos 49 anos

Na última sexta-feira, em São Paulo, o Thunder Fight 43 terminou com a vitória de Jorge Patino “Macaco”, 49 anos, treinador e empresário do ex-campeão do UFC Charles do Bronx. Desde 2017 afastado das lutas profissionais, ele enfrentou Serginho Soares, 46 anos, num confronto nos leves (até 70kg), e venceu após desistência do rival no quarto round. De quebra, ainda levou o cinturão dos “Legends” do evento.