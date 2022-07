Confira o que aconteceu na sétima edição do Breves Night Fight

No último sábado (9) aconteceu na cidade de Breves, na Ilha do Marajó, o evento de MMA Breves Night Fight, na sua 7° edição, contra Curralinho Marajó Fight, em que os atletas de Breves e Curralinho fizeram grandes lutas no ginásio municipal Ferdinando Costa e Silva, com a presença vip do mestre Guerra. Destaque para a luta principal do evento, na qual Lucas Silva venceu Jhon Welliton "Jhon Cyborg" por desistência no 2º round. Confira os resultados oficiais:

MMA Breves Night Fight VII vs Curralinho Marajó Fight.

Anderson Silva "Cowboy de aço" venceu Fernando Henrique "Crocopy" por desistência aos 2:29 do 2º round Wallace Pereira "Wallace S.A" venceu Jackson "Guerreiro" na decisão unânime dos juízes. Ramon Pantoja "Ramon" venceu Matheus "Ladislau" por finalização (guilhotina) aos 2:20 do 2º round Wagner Silva venceu Manoel Elivaldo"Irmandade" na decisão unânime dos juízes Euler Goes "Lico Lico" venceu Victor "Vitor Boy" por desistência aos 2:32 do 2º round Geiciane "Geice Macedo" venceu Nayara "India do Marajó" por nocaute técnico aos 2:42 do 1º round Diego Marreiros Venceu Bruno "V3" por desistência aos 2:08 do 2º round Lucas Silva venceu Jhon Weliton"Cyborg" por desistência aos 2:27 do 2º round.

Felipe Froes lutará pelo cinturão do ACA

O paraense Felipe Froes "Sayajin" tem novo adversário para a sua próxima luta no ACA (Absolute Championship Akhmat). O ex-campeão do peso-pena retorna à disputa do cinturão. Froes lutaria contra Omarov no card principal, mas o detentor do cinturão (Khasbulaev) se lesionou. Com isso, ele subiu para a luta da noite contra Alihan Suleymanov, no ACA 141, em Sochi, no dia 22 de julho, válido pelo título interino do peso-pena (até 66,2kg).

Cara de Sapato sofre lesão e está fora da disputa por US$ 1 milhão do PFL

A organização do PFL anunciou por meio das redes sociais que Antônio "Cara de Sapato" está fora dos playoffs, na qual faria a semifinal do GP contra Omari Akhmedov, em agosto, e, consequentemente, da temporada. Cara de Sapato sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e, por conta disso, terá que passar por uma cirurgia. Dessa forma, o brasileiro, ex-lutador do UFC, terá que ficar afastado dos treinamentos e das competições pelo restante do ano.

Said Nurmagomedov superar Douglas D'Silva no UFC Las Vegas 58

Douglas D’Silva viveu uma verdadeira batalha no UFC Las Vegas 58. O adversário de Said Nurmagomedov no card principal pelo peso-galo (até 61,2kg.) teve luta dura, mas não fez o suficiente para conquistar o resultado positivo, sendo vítima do volume de golpes e maior envergadura do rival. Após três rounds movimentados, o russo foi declarado vencedor na decisão unânime.

Rafael dos Anjos é nocauteado por Fiziev no UFC Las Vegas 58

Protagonista no evento, Rafael dos Anjos fazia luta estratégica contra o perigoso Rafael Fiziev, mas acabou surpreendido pela força bruta do rival nos segundos finais do último round. O duelo foi encerrado após um cruzado limpo forçar a queda do ex-campeão dos leves (até 70,3kg.), determinando o nocaute.