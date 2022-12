Confira o que aconteceu na 5 ª edição do Troad Fighter em Paragominas

Troad Fight MMA realizou no dia 17 de dezembro na cidade de Paragominas a sua quinta edição.O evento aconteceu no ginásio poliesportivo do colégio Maria da Silva Nunes com 07 lutas de mma profissionais, confira os resultados oficiais

Troad Fight MMA 05

01- Pedro Marabá venceu Caio Predador por finalização 1:40 do 1 round

02- Ludmila venceu Nicole Pitbull na decisão unânime dos juízes

03- Jany Trator venceu Evelyn na decisão unânime dos juízes

04- Rogério Furacão venceu Rildeci Escorpião por finalização 3:40 do 3 round

05- Tamires Fox venceu Juliana Perigosa na decisão unânime dos juízes

06- Claudia Cebolinha venceu Dieli "18" por desistência 3:30 do 3 round

07-Denilson Ninja venceu Júnior Farinha por finalização 3:20 do 2 round

Deiveson Figueiredo apimenta rivalidade com Brandon Moreno

Destaque no UFC 283, que acontece em 21 de janeiro, no Brasil, Deiveson Figueiredo decidiu apimentar o confronto, cerca de um mês da tetralogia com Brandon Moreno. Nas redes sociais, o campeão linear dos moscas (até 56,7kg.) relembrou um dos três desafios realizados contra o rival. No início de 2023, os combatentes medem forças em embate válido pela unificação do trono.“Existe uma guerra a se travar. Eu vou com todo o meu arsenal”, escreveu Deiveson, em seu perfil no Instagram.

Eduardo Camelo assina com o LFA

Eduardo Camelo está pronto para alçar voos maiores no MMA. Depois de brilhar no cenário nacional o lutador paraense assinou com o LFA , uma das maiores organizações do mundo e vai estrear no dia 10 de março de 2023, no LFA 154, em São Paulo. Seu adversário será o atleta Carlos Prates

McGregor se empolga e parabeniza lutador sem pernas por vitória em estreia no MMA

Conor McGregor deixou as provocações por um grande motivo. Em seu ‘Twitter’ oficial, o irlandês se empolgou Zion Clark – lutador sem pernas por conta de uma Síndrome de Regressão Caudal, condição provocada pela má-formação da coluna vertebral -, por sua estreia no MMA bem-sucedida, ao bater Eugene Murray na decisão unânime dos juízes.

“Absolutamente fascinante ouvir sobre a estreia deste homem e agora (poder) vê-lo. Entrada de qualidade no single leg. Uau! Você não deve se conectar a ele de nenhuma forma. Brechas apenas. Brechas para atacar. Fascinante! Parabéns e muito respeito a esse homem, Zion Clark! MMA é o melhor esporte!”, escreveu McGregor.