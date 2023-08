Com lutas e boxe, mma e jiu-jtsu, Redenção Fight ocorre neste sábado (26)

A terceira edição do Redenção Fight irá acontecer no próximo sábado (26), a partir das 19h, no ginásio municipal de esportes da cidade de Redenção (PA), com apresentações de capoeira e karatê um grande card montado para o evento com grandes combates de boxe, jiu-jitsu e MMA com o announcer Akberlei Karajá no comando do cage. O card principal é liderado pelo combate de MMA com Rubenilton Pereira, o "Rubinho", representando a cidade de Redenção (PA), contra o atleta Divino Gontijo, o "Furacão", representando da cidade de Brasília (DF). A organização do evento é do estúdio Jenilto Matos. Ingressos com os valores para arquibancada no valor de R$30 a área vip a R$ 40,00 reais.

Redenção Fight 3.0

Card de lutas

Jiu Jitsu

01 Carlos Cesar Vs Marcão

Boxe

01-Felipe Caramelo Vs Antônio "Escorpião Rei"

02- Luis Shaolin Vs Kaio Oliveira

03-Sivaldo Formigão Vs Janderson Cobrinha

04-Iuri Silva Vs Luanderson "Mão de Pedra"

MMA

01-Jefferson Caramelo Vs Adailson Hellboy

02-Kauan Lucas Vs Ricardo Maciel "Maracaipe"

03-Lucas Casão Vs Jhonatan Dillashaw

04-Divino Gonjito Vs Rubenilton Pereira

Vem aí a quarta edição do DS Fight Night em Salvaterra (PA) em setembro

A quarta do evento de MMA, DS Fight Night com organização do mestre Roberval Souza “Doga” irá acontecer no próximo dia 30 de setembro, a partir das 19h, na Arena DS Fight na cidade de Salvaterra, na Ilha do Marajó. Será edição especial em comemoração do aniversário da Arena DS Fight que é uma referência na cidade de Salvaterra para os praticantes de esportes de combate. O Card de lutas de MMA contará com vários atletas da região do Marajó e de Belém e o evento também terá a transmissão ao vivo via Youtube.

Marcirley Alves estreia com vitória por nocaute no Bellator

Ex-campeão do Jungle Fight na categoria dos galos, o paraense Marcirley Alves estreou com o pé direito no Bellator,em Sioux Falls, nos EUA, na edição 298 do Bellator Marcirley venceu Jerrell Hodge por nocaute ainda no primeiro round e conquistou sua primeira vitória dentro do Bellator. Marcirley Alves alcançou sua 12ª vitória na carreira, a 10ª por nocaute. Ele tem outras três derrotas no cartel.

Zezão Trator confirmado no Shooto Brasil 119ª edição dia 25 de agosto no Rio

O Shooto Brasil anunciou a próxima edição, de número 119, que acontece no dia 25 de agosto, na Upper Arena, no bairro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. Teremos a luta entre duas lendas do MMA Nacional, será o aguardado no combate entre Carlos Índio e Zezão Trator. Juntos, eles somam nada menos que 107 lutas disputadas, incluindo aparições no Bellator e em outros eventos internacionais. O Shooto Brasil 119 – Bingo em Casa será transmitido ao vivo e com exclusividade pelo UFC Fight Pass. Os ingressos podem ser adquiridos na academia Upper, R. Marquês de Abrantes, 96 – Flamengo.

UFC São Paulo é confirmado para novembro com duelo entre Blaydes e Malhadinho na luta principal

Os fãs de MMA do Brasil terão uma nova oportunidade de acompanhar um evento do UFC neste ano. Depois da edição de janeiro, realizada em janeiro, o Ultimate retorna ao país no dia 4 de novembro, dessa vez com o UFC São Paulo, marcado para o dia 4 de novembro, no Ginásio do Ibirapuera.

Invicto e escalado para o UFC São Paulo, Vitor Petrino descarta pressão: "Amo tudo isso"

Vitor Petrino mal descansou de sua última luta, em julho, quando emplacou sua segunda vitória em duas lutas no UFC, e já tem data para retornar ao octógono: ele enfrenta o lituano Modestas Bukauskas no dia 4 de novembro, em São Paulo, em sua primeira apresentação no Brasil desde que assinou com o Ultimate: É uma oportunidade única poder lutar em casa no maior evento de MMA do Planeta. Só me motiva a querer cada vez mais dar um show digno aos fãs. Algo que fique na história do evento”, projeta o mineiro de Santa Luzia, que, aos 25 anos de idade, possui um cartel perfeito de nove vitórias em nove lutas.