Chimaev oferece R$ 60 mil para quem finalizá-lo em treino

O russo, que defende os Emirados Árabes no MMA, ofereceu 1 milhão de rublos, cerca de R$ 60 mil na cotação atual, para quem conseguir finalizá-lo durante um treino.

"Qualquer um que me finalize durante o treino ganha de mim 1 milhão de rublos. Faz muito tempo que isso não acontece. Quando estou brincando com os rapazes, abro mão do meu pescoço, mas, quando temos uma luta séria de grappling, ofereço 1 milhão de rublos para qualquer um", disse. "Deixe que eles venham até a academia e tentem", concluiu.

Especialista em grappling, Chimaev ainda está invicto no MMA e tem um cartel com 14 vitórias, a maioria por submissão ou nocaute, e nenhum revés. O russo vem de um triunfo sobre Robert Whittaker, que o colocou em uma posição confortável para brigar pelo cinturão dos médios.

LFA 201: Lany Silva aplica nocaute de cinema e conquista cinturão mundial

A noite foi de consagração para Lany Silva. Com apenas 22 anos, a baiana fez história ao conquistar o cinturão mundial peso-palha do LFA, desbancando a então campeã Rose Conceição com um nocaute cinematográfico. O palco desse espetáculo foi a 201ª edição do evento, realizada em Cajamar, São Paulo.

Dominick Cruz anuncia aposentadoria do MMA após nova lesão

Ex-campeão peso-galo (61 kg) do UFC e apontado por muitos como o melhor de todos os tempos da categoria, Dominick Cruz pendurou as luvas dos esportes de combate. O anúncio foi feito pelo próprio veterano por meio de suas redes sociais.

Com um histórico de lesões ao longo da carreira, ‘The Dominator’, como é conhecido, decidiu colocar um ponto final em sua trajetória como atleta profissional após se contundir novamente.

Dricus du Plessis domina Strickland em revanche no UFC 312

Dricus du Plessis derrotou Sean Strickland por decisão unânime dos juízes na luta principal do UFC 312, em Sydney, Austrália, em um confronto válido pelo título mundial dos pesos médios da organização (até 83,9 kg). Com o resultado, o sul-africano chegou à segunda defesa de título bem-sucedida e encerrou, de uma vez por todas, as polêmicas criadas com a primeira luta.