Bruno Xinoco vence no Shooto Brasil 125 no Rio de Janeiro

O atleta paraense Bruno Henrique "Xinoco", integrante da equipe Roxo Strike, participou do evento Shooto Brasil 125, realizado nesta sexta-feira (20/09), na Upper Arena, no Rio de Janeiro. No co-main event, ele brilhou e derrotou o atleta amapaense Rogério Furtado "Garotão", nocauteando-o no segundo round com um lindo chute rodado. Assim, Bruno alcançou sua sétima vitória consecutiva no MMA profissional, agora com um cartel de 18 vitórias e apenas quatro derrotas, permanecendo invicto desde 2017.

BJJ Clubes: Camboriú e Botafogo avançam para as semifinais do Brasileiro de Clubes

A 1ª edição do BJJ Clubes, realizada neste domingo, 22 de setembro, foi marcada pelos confrontos entre Fortaleza, que enfrentou o Camboriú FC, e Botafogo FC, que mediu forças com o Clube Ferroviária. Esses duelos definiram os classificados para as semifinais, que ocorrerão no dia 3 de novembro, no Rio de Janeiro.

Tiago Terra Nova nocauteia Heliton e conquista cinturão peso-pena de MMA do SFT

Realizado no último sábado (21), no Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP, o SFT: dos Santos x Terra Nova coroou um novo campeão peso-pena. Na luta principal, que valia o cinturão apenas para o desafiante, após Heliton dos Santos falhar em quase 3 kg na pesagem, Tiago Terra Nova resistiu à pressão do adversário e, com uma joelhada avassaladora, derrotou Heliton por nocaute técnico no terceiro round.

Deiveson abre o jogo após ser citado pelo novo campeão Merab: ‘Ofereço muito perigo’

O cinturão peso-galo do Ultimate mudou de mãos no último sábado (14), no UFC 306, em Las Vegas (EUA), onde Merab Dvalishvili destronou Sean O'Malley, vencendo por decisão unânime dos jurados. Em suas primeiras declarações como campeão, “The Machine” afirmou ver Deiveson Figueiredo como o próximo desafiante ao título da divisão.

Deiveson, por sua vez, mostrou-se favorável ao duelo contra Merab e, em entrevista ao site *MMA Fighting*, garantiu que representa um grande perigo para o novo campeão, afirmando que se preparará ainda mais para o confronto.

“Eu fiquei tranquilo, na minha, assistindo às lutas. Ele (Merab) me viu de longe, uns dez metros de distância, e apontou para mim. Eu estava comemorando, torcendo para ele vencer, porque queria que essa luta acontecesse. Pensei que ele me desafiaria no octógono, mas ele não disse nada ali. No entanto, após a luta, ele mencionou meu nome nas entrevistas, e aqui estou eu”, declarou Deiveson Figueiredo, que continuou:

“Estou preparado e vou me preparar ainda mais para essa luta. Fui muito testado. Fui campeão nos moscas, subi para os galos e enfrentei adversários fortes, nunca escolhi lutas fáceis. Agora é uma luta pelo cinturão, que seja feita a vontade de Deus. Eu sou um grande perigo para Merab”, finalizou o brasileiro.

Quinto colocado no ranking peso-galo do Ultimate, Deiveson tem 36 anos e está invicto na divisão até 61 kg, após três lutas. O paraense vem de vitórias sobre Rob Font, Cody Garbrandt e, mais recentemente, Marlon Vera no UFC Abu Dhabi, em agosto, por decisão unânime dos jurados.

Conor McGregor projeta duas lutas em 2025

Com mais de três anos de inatividade, as opções de retorno estão se esgotando para Conor McGregor. Com apenas duas lutas restantes em seu contrato atual com o UFC, o irlandês parece ter como objetivo se tornar um "agente livre" em 2025. Enquanto acompanhava a luta de boxe entre Anthony Joshua e Daniel Dubois, em Wembley, a maior estrela da história do MMA reafirmou seus planos no esporte.

“Preciso realizar duas lutas em 2025. É a terra prometida. Meu trabalho é ir à academia e ficar em forma, seja onde for ou quando for. Estarei 100% pronto”, garantiu o lutador em entrevista à DAZN.