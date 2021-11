Bruno Souza "The Tiger" assina contrato com o UFC

Bruno Souza assinou com o UFC e já estreia neste sábado, dia 6 de novembro, em duelo pelo peso-pena contra o armênio Melsik Baghdasaryan, no UFC 268, em Nova York.

O cartel de Bruno atualmente é de dez vitórias e uma derrota, sendo que são quatro triunfos ocorreram por via rápida. O lutador se encontra numa incrível sequência de dez vitórias e conquistou o cinturão da categoria peso pena do LFA. ‘The Tiger', como é chamado, é um atleta bem reconhecido pelo o seu estilo de lutar, onde sempre se mostra como um excelente carateca e, consequentemente, um contragolpeador de altíssimo nível.

Confronto de eventos nesta sábado com muito MMA na Ilha do Marajó

Neste sábado irá acontecer o grande confronto entre os eventos Breves Fight Night x Titan Fight com atletas representantes das cidades de Breves e Melgaço com 08 grandes lutas de mma com a luta principal entre Joeres Pantera x Antônio Bufalo.

Mel Pitbull nocauteia no SFT 31 em São Paulo

O SFT realizou a sua edição de nº 31 com um card recheado de combates femininos em homenagem ao “Outubro Rosa” – campanha que tem como objetivo alertar as mulheres e a sociedade de maneira geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, recentemente, câncer de colo do útero.

Destaque para a revelação feminina da cidade de Benevides a atleta Ediana "Mel Pitbull" da equipe Cova dos Leões nocauteou no final do 1 round a atleta Ireni Oliveira

MIF realiza a sua decima quarta edição em Salinopolis

O evento MIF (Maximum Impacto Fight) realizou sua edição de nº 14 em Salinópolis, com a arrecadação totalmente voltada para a família da atleta Leidiane do Socorro da Silva, "Leide Popó", que faleceu em um acidente de moto recentemente .

Confira os resultados:

Bruno Farias venceu Elito Macedo por finalização (Guilhotina) 0:45 do 1 round

Elder Victor "Sta Brigida" venceu Douglas Silva por finalização (guilhotina) 4:15 do 1 round

Rayane Amanda venceu Luciana Farias por finalização (Armlock) 4:50 do 1 round

Antônio Felipe da Conceição venceu Elimárcioo de Souza por desistência 2:58 do 3 round

Amanda Ribas vence Virna Jandiroba no confronto brasileiro do UFC 267

Amanda Ribas e Virna Jandiroba travaram o único duelo entre brasileiros no card do UFC 267, apesar do equilíbrio, Amanda Ribas saiu vencedora na decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28).

Khamzat Chimaev desafia Nate Diaz após vitória no UFC 267

Khamzat Chimaev não tomou conhecimento e finalizou Li Jingliang de maneira avassaladora no primeiro round nO UF 267 Em entrevista concedida após o UFC 267, o sueco revelou que quer ser o adversário de Nate Diaz na última luta do contrato do norte-americano com o UFC.

“Ei, Diaz, vamos lá, irmão. Vamos lá. Você vai arrumar uma fumaça, irmão. Vamos ver quem é o verdadeiro gângster”, desafiou Chimaev.

Glover finalizar e conquista o cinturão da categoria meio pesado do UFC

É do Brasil! Aos 42 anos, Glover Teixeira fez história na luta principal do UFC 267 em Abu Dhabi. Azarão nas casas de apostas, o mineiro não tomou conhecimento de Jan Blachowicz e colocou em prática uma estratégia perfeita. Com o jiu-jitsu afiado deu show e finalizou o polonês no segundo round, e, agora, é o novo campeão dos meio-pesados (até 93kg.).