Breves recebe a primeira edição do Breves Fight Combat em março

A cidade de Breves irá receber no dia 04 de março a primeira edição do BFC (Breves Fight Combat) no ginásio municipal Ferdinando Costa e Silva com 09 lutas de mma profissionais destaque para a lutas principais do evento que serão entre Oberdan Pezão Vs Junior Suicida e na luta principal teremos o confronto entre Demolidor representante da cidade de Breves Vs Pelado representante da cidade de Melgaço.

Acontece nesta sexta-feira (10) em Belém a primeira edição do Open Jurunense de Boxe com organização do lutador de MMA Índio Quintela o evento acontece a partir das 19:00 na sede da escola de samba Imperial.

Deiveson surpreende ao estipular data de estreia nos galos

Antigo campeão dos moscas (até 56,7kg.) no Ultimate, Deiveson Figueiredo viveu um verdadeiro drama no UFC 283, quando acabou superado por Brandon Moreno em luta pela unificação do título. Com a derrota por nocaute técnico, Figueiredo, ainda no octógono, anunciou que deixaria o peso mosca e migraria para os galos.Cerca de um mês após a notícia, o lutador surpreendeu ao sugerir uma data para o debute. O atleta mostra ansiedade para a nova etapa na carreira. “Quero lutar daqui para julho. Não quero ficar parado. Por mais que não esteja 100% da vista, se já der para enxergar, vou voltar a treinar e quero lutar. Quero me testar no peso galo. Estou me sentindo bem”, garantiu Deiveson.

Megaevento Shooto Boxe terá estreia de José Aldo

Com novidades, evento acontece no dia 10 de fevereiro para o grande público, na Upper Arena no Rio de Janeiro.Impulsionado pelo sucesso do boxe no cenário atual, o Shooto Boxe promete ser um megaevento em sua estreia na modalidade. A organização oficializou a estreia de José Aldo nos ringues e anunciou em seu card de lutas a presença de outros ex-atletas do UFC estreando na Nobre Arte, como: Iuri Alcântara, Ildemar Alcântara, Johnny Eduardo e Hernani Perpetuo.

UFC cancela reserva em Brasília e muda planejamento

Em janeiro, com a realização do UFC 283, no Rio de Janeiro, o Ultimate voltou a promover um evento no Brasil após quase três anos. O site “Combate.com” informou que a companhia norte-americana chegou a efetuar uma reserva para fazer uso do ginásio Nilson Nelson, em Brasília, visando a realização de um evento no dia 20 de maio. No entanto, na última segunda-feira (6), a franquia cancelou o pedido.Com a mudança de planos, o UFC agora pretende fazer apenas mais uma edição em solo brasileiro em 2023, e a tendência é que a cidade de São Paulo seja escolhida como sede no segundo semestre.

Anthony Pettis desiste de contrato com a PFL

Veterano no MMA, Anthony Pettis, ex-campeão peso leve (até 70,3kg.) do UFC, revelou que uma ‘força maior’ o obrigou a desistir da sua segunda temporada na PFL, para se aventurar no boxe profissional. Em entrevista ao ‘The MMA Hour’, o atleta contou que foi procurado pela ‘Gamebred Boxing’, empresa do Jorge Masvidal, e recebeu uma oferta irrecusável para enfrentar Roy Jones Jr.