Breves Night Fight lança desafio a todos os eventos de MMA do Pará

Com organização de Jailsonbom e Ismael Graça, o Breves Night Fight, após uma brilhante trajetória com a realização de cinco edições do evento na cidade de Breves, Portel e Melgaço, na Ilha do Marajó, no Pará, lança um novo desafio para todos os eventos de MMA do estado do Pará e para os seus respectivos organizadores. Em 2022, Breves Night Fight irá desafiar os campeões dos outro eventos de MMA para lutar contra os campeões do evento.

Jailsonbom fala sobre a iniciativa: "O propósito dessa inédita iniciativa é proporcionar grandes oportunidades aos atletas paraenses e o fortalecimento do esporte através da integração interregional do MMA. Um guerreiro não tenta parecer, ele é. O desfio está lançado. Vem pro combate! Breves Night Fight, através desse desafio, proporciona a todos os atletas de diferentes eventos a oportunidade de ter seus nomes ainda mais divulgados. Pensando nisso, além de elevar os atletas, os eventos também serão muito mais chamativos para o grande público, com isso poderemos ter uma divulgação muito mais ampla do MMA no estado do Pará."

Sombra Fight Championship 24 neste sábado, em Belém

O SFC (Sombra Fight Championship) irá realizar a sua edição de nº 24 neste sábado (19), a partir das 19h, em Belém, no Centro de treinamento F2, que fica localizado na Dr Freitas nº3095, entre Almirante Barroso e João Paulo II. O evento contará com 14 lutas de boxe, submission e MMA, com destaque para a luta principal do evento que será de MMA, com a disputa pelo cinturão da categoria meio-pesado (até 93 Kg), entre Ledson Heider Vs Pablo Benaion.

Brazilian Fighting Series realiza sexta edição em Curitiba com Rodrigo Sarafian

Neste sábado, dia 19 de fevereiro, acontece, em Curitiba, dentro da Academia Striker´s House, a sexta edição do evento Brazilian Fighting Series, produzido por Stefano Sartori e Lucas Lutkus. Destaque para a participação do atleta paraense Rodrigo Sarafian, que fará a luta principal do evento contra João Elias.

Seminário com mestre Custodio Fampa em Belém

Neste sábado (19), o renomado mestre Custódio Fampa irá realizar um Seminário Técnico de Muay Thai a partir das 16h na academia Ulysses Pereira, que fica localizada na Tv. Lomas Valentina nº 683, entre Pedro Miranda e Marquês de Herval. Informações e inscrições atraves do telefone (91) 9827-13633

Bellator acerta revanche entre Patricio Pitbull e AJ McKee no Bellator 277

Patricio Pitbull terá o direito da sua revanche para tentar recuperar o cinturão peso-pena do Bellator. O atleta potiguar tem compromisso marcado com o campeão AJ McKee (17-0-0) no dia 15 de abril, em San Jose, na Califórnia (EUA). O duelo vai integrar o card 277 da companhia.

ONE Championship remarca disputa de cinturão entre Bibiano Fernandes e John Lineker

O ONE Championship, mais uma vez, tentará colocar a disputa de cinturão peso-galo entre o campeão Bibiano Fernandes e o desafiante John Lineker organização asiática remarcou o confronto entre os brasileiros para o dia 11 de março, em card que será realizado em Singapura. Vale ressaltar que já é a terceira vez que o ONE Championship tenta promover o combate entre Bibiano e Lineker. Inicialmente, eles lutariam em dezembro do ano passado, no entanto, o evento acabou sendo cancelado por conta da pandemia da covid-19.

ADKW Pro Grappling e Torneio Meninos de Ouro

Com uma premiação de R$ 5.000,00 para a equipe campeã, Edson Kudo, um dos nomes mais renomados do Wrestling no Brasil, pretende reunir a nata da luta agarrada no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 2022. Organizado pela Associação Desportiva Kudo Wrestling e com o apoio da Secretaria Municipal de São Paulo, o evento atenderá atletas de todas as idades.