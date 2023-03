Breves Fight Combat agita a cidade de Breves, na Ilha do Marajó, neste sábado (4)

A cidade de Breves recebe, neste sábado (4), a primeira edição do BFC (Breves Fight Combat) no ginásio municipal Ferdinando Costa e Silva, com 10 lutas de mma profissionais. Destaque para as principais do evento, que serão entre Oberdan Pezão Vs Junior Suicida e, no main evet, teremos o confronto entre Aleson Alves "Demolidor", representante de Breves, contra Jonas Alves "Pelado", representante da cidade de Melgaço, valendo o cinturão da categoria peso-mosca (até 57 Kg). O evento contará tambem com a presença de uma das lenda do mma paraense, André Lobato, ex-atleta do evento americando PFL.

Breves Fight Combat

Jhonys Pitbull Vs Crocop Jackson "Guerreiro" Vs Samuray Morcego Vs Edivanei "Ney Boy" Henrique Vs Sapinho Irmandade Vs Roberto Joeres Pantera Vs Lucas "Pezudinho" Romárinho Vs Allanzinho Bad Boy Vs Junior "Mão de Pedra" Aleson Alves "Demolidor" Vs Jonas Alves "Pelado" Oberdan Pezão Vs Junior Suicida

Melk Cauthy supera vitiligo e se liberta do preconceito no tatame

A vaidade é uma das características de Melquizael Costa. O lutador de MMA, de 26 anos, é assíduo nas redes sociais, exibe o corpo com fotos de suas lutas e não se importa com as manchas espalhadas da cabeça aos pés devido ao vitiligo. A aparência diferente, capaz de destacá-lo dos demais, é motivo de orgulho. Ele responde perguntas sobre o tema nas redes sociais, já participou de um curta-metragem e ajuda aqueles que ainda brigam com a imagem que veem no espelho. Ele enxerga beleza nos diferentes tons de cor, mas nem sempre foi assim. Profissionalmente, chegou ao ápice da carreira em janeiro deste ano, quando estreou no Ultimate. Foi convocado às pressas para substituir Guram Kutateladze no UFC Rio, em janeiro, diante de Thiago Moisés. O paraense perdeu por finalização no segundo round, mas fez ecoar o nome da pequena Porto de Moz no maior evento de MMA do mundo.

Eduardo Camelo faz sua estréia no LFA

Aos 31 anos, o peso-meio-médio Eduardo Camelo está pronto para alçar voos maiores no MMA. Depois de brilhar no cenário nacional, inclusive se consagrando campeão do Iron Man MMA, o lutador paraense assinou com o LFA – uma das maiores organizações do mundo – e vai estrear no dia 10 de março de 2023, no LFA 154, em São Paulo. Pela frente, Camelo terá o casca-grossa Carlos Prates, campeão duplo do SFT até 77kg (Xtreme e MMA).

Larissa Pacheco luta contra Julia Budd na sua estreia após o título do PFL

A PFL anunciou o card completo do segundo evento da temporada regular que acontecerá no dia 7 de abril e na co main event, a atual dona do cinturão peso-pena (até 66kg) Larissa Pacheco recebe a ex-campeã do Bellator Julia Budd. A paraense vem de vitória contra a então invicta Kayla Harrisson, quando conquistou o cinturão em 2022.

Após retornar da guerra da Ucrânia, Amosov cinturão no Bellator 191

Herói na Ucrânia não só pelos feitos dentro do esporte, Yaroslav Amosov marcou o seu retorno ao MMA, no Bellator 291, após defender o país na guerra contra a Rússia, que completou um ano nesta semana. O lutador esteve em ação em Dublin, na Irlanda, para encarar Logan Storley pelo main event.Amosov, campeão linear dos meio-médios, realizou a primeira defesa de título e teve sucesso diante do americano – que possuía o cinturão interino. O confronto durou cinco rounds e foi dominado pelo ucraniano, tanto na parte em pé, quanto na luta agarrada.

‘Voz do UFC’ desde 1996, Bruce Buffer revela quando pretende se aposentar

“IT’S TIME!” Sem dúvidas, você já gritou essas frase assistindo ao UFC junto ao homem que a eternizou. Muito querido pelos fãs de MMA, Bruce Buffer é locutor oficial da organização norte-americana desde o ano de 1996. Atualmente com 65 anos de idade, a “voz do UFC” foi questionado, em entrevista ao programa “Submission Radio”, sobre até quando pretende seguir exercendo sua função no Ultimate e falou sobre sua carreira.

"Quero fazer isso por mais 10 anos. Agora, estou com 65. (…) Meu limite será até quando eu tiver físico e energia. (…) Não quero ser como aqueles comunicadores, com todo respeito, que apenas ficam em pé e fazem seu trabalho. Não há nada errado. É fantástico, mas, para mim, preciso me movimentar pelo octógono. (…) Você está prestes a ir para a guerra e tem de dar seu sangue, suor, lágrimas e sua vida. Cada um dos atletas merece que eu dê isso a eles. Quando não me sentir mais disposto, será hora de me aposentar”, disse Bruce.

Jon Jones esbanja confiança e projeta luta contra Ciryl Gane no UFC 285

Ex-campeão meio-pesado do UFC, Jon Jones está prestes a retornar ao MMA após três anos de inatividade e, logo em sua volta às artes marciais mistas, já tem uma disputa pelo cinturão, mas isso não parece deixar o americano preocupado.“Sinto que vou fazer essa luta parecer surpreendentemente fácil. Estou indo para dominar. Vou acabar com a luta e me divertir durante o processo”, disse Jones, que para muitos, é considerado um dos grandes nomes da história do MMA.