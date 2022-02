Boxe Sparring em Redenção (PA) realiza a sua segunda edição

O segundo torneio de Sparring Boxe em Redenção irá acontecer nesta quinta-feira (10) a partir das 20h. Com 12 grandes lutas de boxe, o evento está sendo organizado pelo Estúdio Jenilto Matos e contará com os principais atletas da cidade de Redenção. O evento será beneficente com objetivo da construção da sede da seleção de boxe olímpico no Sul do Pará, que representará as Federações do Pará e Tocantins. A venda de ingressos é limitada.

CARD

Wesley x Adverário a definir Jardel x Adverário a definir Nélio x Alberley Thiaguinho x Fusquinha Kamilly x Adverário a definir Romário x Adverário a definir Patrícia x Raissa Ricardo Maracaipe x Adverário a definir Juan x Romário Guinu Lucas cebola x Júlio Hudson sombra x Vitor Emanuel Jenilto x Tratorzinho



Natalicio Shogun faz a sua estréia no MMA internacional no MMA Series na Rússia

Natalicio Filho "Shogun", atleta da cidade de Castanhal e com o cartel profissional no MMA de 16 vitórias e 5 derrotas, irá fazer a sua estréia, no próximo sábado (12), no evento russo MMA Séries, na edição de nº 48, contra o atleta Sergey Dyakonov. A luta será na categoria peso-pesado (até 120kg).

Shavkat Rakhmonov desafia Michel Pereira "Demolidor"

Destaque no UFC Las Vegas 47 com vitória sobre Carlston Harris, Shavkat Rakhmonov já tem um novo alvo para seu próximo compromisso no UFC. Invicto na carreira, a promessa do Cazaquistão está de olho no paraense Michel Pereira como adversário nos meio-médios (até 77kg.). Em coletiva após sua última vitória, o atleta tornou público o desejo e com direito a vingança.

Strickland bate Hermansson na luta principal do UFC Vegas 47

Sean Strickland dominou Jack Hermansson e manteve a boa fase dentro do UFC.A vitória do americano foi por decisão dividida na luta principal do UFC Vegas 47 em Las Vegas (EUA), com o resultado, “Tarzan” engatou a impressionante marca de seis vitórias seguida no peso-médio.

Amanda Nunes revela a razão para ter saído da American Top Team

A notícia da saída da “ATT” veio acompanhada da novidade de que Amanda Nunes formaria sua própria equipe nos Estados Unidos, à medida em que faria a preparação para as suas lutas no UFC. E em entrevista à ESPN americana, a “Leoa” revelou que o motivo de ter saído da American Top Team se deu para ter mais privacidade nas preparações para os seus duelos no Ultimate, como conta a seguir.

“Depois de tudo que eu fiz ao longo da minha carreira no MMA, eu quero ser uma treinadora. Então, quando eu disse que quero abrir uma academia, não disse que vou abrir uma academia pública. Quero abrir um espaço mais privado. Se eu tiver que começar de novo, eu quero fazer algumas coisas do meu jeito. Então é algo que eu quero fazer”, disse Amanda.