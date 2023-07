Benevides Champions acontece neste sábado (8), em Benevides

A cidade de Benevides, localizada na região metropolitana de Belém, recebe neste sábado o evento de mma Benevides Champions a partir das 20h, no ginásio municipal Nagibão, com 17 combates, com destaque para as lutas entre Lidia Costa Vs Iasmin "Mão de Pedra" e Alexandre Rock Vs Arthur, além da participação da alteta Mel Pitbull. Ingressos para o evento são 2 Kg de alimentos não perececiveis, que serão doados a instituições de caridade de Benevies.

Givago "Giba" finaliza Kamil Greykhanov na Rússia

O atleta natural de Santarém, Givago Francisco "Giba" participou do evento russo MMA Serie em sua edição nº 70 All Stars, que aconteceu em Moscou, na capital da Rússia. Giba lutou contra o atleta russo Kamil Greykhanov e fez bonito vencendo por finalização no 1º round, assim chegando a sua 11ª vitória no mma profissional.

Alexandre Pantoja expressa desejo de trazer ‘primeiro cinturão’ para o Brasil

Com a aposentadoria de Amanda Nunes, o Brasil passou a não ter mais nenhum campeão na maior organização de MMA do mundo. Na semana do UFC 290, onde lutará pelo cinturão peso mosca (até 56,7kg), Alexandre Pantoja reforçou que o fato de trazer de volta os atletas tupiniquins na galeria de campeões do Ultimate será um fator motivacional no duelo contra o mexicano Brandon Moreno.

“Posso ser o cara que vai trazer o primeiro cinturão do Brasil, já que hoje em dia a gente está sem. Mas sei que isso é uma questão de tempo. Espero abrir essa porta e vir muitos outros. Muita gente acha que o momento do Brasil não é bom no UFC, mas muito pelo contrário, a gente tem lutadores em todas as categorias muito bem ranqueados. Do público maciço, muitas pessoas não me conhecem, mas sei que entre os lutadores a grande maioria me conhece. Sei que eles vão olhar e dizer: ‘Pantoja conseguiu, sei que posso conseguir também’", disse.

Georges St-Pierre volta à ativa em evento de jiu-jitsu do UFC

Sem lutar desde 2017, Georges St-Pierre deve voltar às competições em dezembro desta temporada, mas não pelo MMA. Nesta quinta-feira (6), o ex-campeão meio-médio (77 kg) e peso-médio (84 kg) do Ultimate teve sua participação no evento de grappling ‘UFC Fight Pass Invitational‘, sediado em Las Vegas (EUA), anunciada pela organização presidida por Dana White, responsável também pelo torneio de jiu-jitsu sem quimono.

Whindersson Nunes lança documentário com bastidores de preparação para torneio de boxe

Whindersson Nunes pode estar longe do desempenho esportivo de um pugilista profissional. No entanto, sua preparação condiz com a rotina de um atleta de alto rendimento. É exatamente isso que é exibido em “A Caminho da Vitória”, o mais novo documentário do humorista brasileiro, lançado em seu canal no Youtube, nessa terça-feira (4).