Bellator anuncia novo formato com lutas pelo cinturão e outras grandes novidades

Adquirido pela PFL (Professional Fighters League) em novembro do ano passado, o Bellator passará a ter um novo formato a partir de 2024 e, nesta segunda-feira (5), a organização norte-americana anunciou os primeiros passos de uma “Nova Era”, como a própria franquia definiu. A PFL anunciou por meio das redes sociais que o primeiro dos oito eventos do “Bellator Champions Series” acontecerá no dia 22 de março, em Belfast, na Irlanda do Norte, intitulado como Bellator 302.

Dessa forma, também fica anunciado que o “Bellator Champions Series” consiste em oito eventos globais, que sempre serão encabeçados por disputas de cinturão, com o intuito de entregar cards mais atrativos para os fãs de MMA. As edições, vale ressaltar, acontecerão sempre nos principais mercados de MMA no mundo, como nos Estados Unidos, Europa e outras regiões internacionais.

“Após a aquisição histórica do Bellator, a Professional Fighters League tem o prazer de anunciar oficialmente uma nova era do MMA com o lançamento da franquia global ‘Bellator Champions Series’, que contará com lutadores campeões do Bellator defendendo seus títulos contra os melhores lutadores do mundo. Os torcedores terão acesso às melhores competições e aos formatos mais inovadores do MMA”, disse Peter Murray, CEO da PFL.

As duas lutas principais do Bellator 302, inclusive, foram anunciadas. Pelo cinturão meio-pesado, que atualmente está vago, o americano Corey Anderson terá o irlandês Karl Moore pela frente na luta principal. Já no co-main event, pela divisão peso-pena feminino, a norte-irlandesa Leah McCourt vai medir forças contra a irlandesa Sinead Kavanagh. McCourt, vale lembrar, foi citada pela campeã Cris Cyborg como uma possível adversária, mas a PFL já revelou que deve negociar uma luta entre a brasileira e a compatriota Larissa Pacheco.

Júnior Cigano elege os maiores da história do MMA

Em entrevista ao podcast de Fabrício Werdum, o ex-campeão dos pesos pesados (até 120,2kg.) do UFC, Júnior Cigano, elegeu os seus preferidos na história do MMA. “Anderson Silva foi o maior. Só olhar os resultados. Fazer o que ele fez foi sensacional. Até pouco tempo atrás era o recordista de vitórias consecutivas. O Fedor (Emelianenko) foi fora de série. A rivalidade dele com o Minotauro e todas as lutas que ele fazia eram mágicos. Eu via na TV. O show, em si, era pro lutador. Wanderlei (Silva), Minotauro, Jon Jones e Georges St-Pierre”, afirmou Cigano

Cris Cyborg ataca Bellator e PFL e pede por uma luta nos próximos meses

Campeã peso pena (até 65,7kg) do Bellator, Cris Cyborg externou mais uma vez a sua insatisfação por não ter luta marcada. Em seu Twitter, a lutadora brasileira desabafou com a organização de Scott Coker e a PFL, pediu por uma adversária nos próximos meses e lamentou o seu longo tempo de inatividade. “Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. PFL ou Bellator, posso conseguir uma luta no primeiro semestre de 2024? Quanto mais tempo eu ficar sem lutar MMA, menor será a probabilidade da luta contra Larissa acontecer em 2024. Minha última luta de MMA foi em outubro”, escreveu Cyborg.

Tiro de meta vai voltar no MMA?

O fã de MMA que não perdia uma edição do extinto Pride, lembra bem dos famosos tiros de meta. Enquanto o adversário estava no chão, o lutador em pé poderia acertar chutes na cabeça do oponente sem qualquer tipo de punição do árbitro. O golpe foi proibido em praticamente todo o mundo, mas voltou a ser tema de debate.

Andy Foster, que é diretor executivo da Comissão Atlética do Estado da Califórnia, conversou com o “The MMA Hour” sobre uma importante atualização na regra. Segundo o dirigente, a diretriz criada para proteger o lutador que está no chão não ficou clara e gera confusão entre os árbitros.“Vamos nos livrar da mão. Essa é a minha proposta. Nós vamos nos livrar disso. Se você quer cair, precisa colocar outra coisa no chão. Joelho, costas, qualquer coisa. Qualquer coisa diferente de – você não pode ficar de pé, colocando a mão no chão. Isso causou muita confusão”, disse o dirigente, que seguiu:

“Uma regra que estabelecemos para a segurança (do lutador) criou, de fato, um ambiente inseguro e um ambiente insustentável para os árbitros regularem isto. Todos eles vêem isso de forma diferente”, encerrou.

Rampage Jackson anuncia estreia no boxe contra ex-campeão mundial

Aos 45 anos, Quinton ‘Rampage’ Jackson não luta MMA profissionalmente desde 2019, mas está pronto para fazer um retorno triunfal aos esportes de combate. Agora, por meio de suas redes sociais o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC anunciou que sua próxima empreitada na carreira de lutador será no boxe contra Shannon Briggs, de 52 anos e ex-campeão mundial da nobre arte, no Qatar, com data a ser definida.