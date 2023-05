Barcarena recebe a 5ªa edição do Barcarena Super Fight; confira os resultados

A cidade de Barcarena, um dos grandes polos formadores de atletas de mma no Pará, recebeu, no último sábado (6), a 5ª edição do evento Barcarena Super Fight (BSF). O evento foi realizado no ginásio municipal de esportes José Batista Reis e contou com a apresentação do annoucer Adninaldo Pitbull e mais grandes lutas de mma profissionais, com destaque para a principal do evento, em que entre Ederson "Bidão" venceu por nocaute o atleta Railson Paixão. Confira os resultados:

Barcarena Super Fight

Robson Avatar venceu Henrique Santos "Berserk" por intervação médica no 02 round Lucas Moreira "Predador" venceu Marcos Beckman na decisão dividida dos juízes Liane Souza "Lia Strike" venceu Karleane Silva na decisão dividida dos juízes Joelson Pantoja venceu Ylon Cristian "Esquerda" por nocaute 0:57 do 1 round Lenno Rodrigo "Japa Suicida" venceu Rodrigo Ramos"Flash" por nocaute tecnico 1:02 do 2 round Ederson Cardoso "Bidão" venceu Railson Paixão por nocaute 1:16 do 1 round

IFC realiza a sua 14ª edição

O IFC (Ipixuna Fight Champions) irá realizar, com o apoio da Prefeitura de Ipixuna do Pará, em especial do Sr. Prefeito Artemis Oliveira e com o apoio de todos os patrocinadores, a sua 14ª edição no proximo dia 13 de maio, a partir das 19h30, no ginásio municipal Irineu Rodrigues, um card com 10 grandes lutas.

Jose Filho "Cavalo" conquista cinturão do Art of Scrap nos EUA

O lutador paraense José Filho, conhecido também como “Cavalo”, conquistou o cinturão na categoria peso-leve do Art of Scrap – Poetic Violence, disputado em Fort Wayne, em Indiana nos Estados Unidos no dia 29 de abril."Cavalo" venceu o americano Dex Montenegro por nocaute técnico no 2 round e conquistou o cinturão da categoria peso leve.

Confira os resultados da oitava edição do Pitbull Super Fight que aconteceu em em Salinas

O PSF (Pitbull Super Fight) realizou no último sábado (6) a sua oitava edição na cidade de Salinópolis, no ginásio da escola Cecilia de Nazaré. O evento teve a presença VIP da lenda do MMA e do Jiu Jitsu feminino no Pará, Carmem Casca Grossa. Ao todo foram 5 lutas profissionais de mma, com destaque para a principal, em que Junior Suicida venceu João Abutre por nocaute técnico no 1º round. Confira os resultados:

Pitbull Super Fight 8

Heitor Marituba venceu Denilson Salinas por finalização (Triângulo) 3:00 do 2 round Felipe Salvaterra venceu Anderson "Bad Boy" por nocaute técnico 2:00 do 2 round Denilson Salinas Vs Heitor Marituba Romero Reis venceu Felipe Tubarão por finalização (Guilhotina) 1:20 do 1 round Ricardo Côco venceu Leandro Guerreiro por nocaute técnico 3:00 do 1 round João Abutre Vs Junior Suicida venceu João Abutre por nocaute tecnico 3:58 do 1 round

Demetrious Johnson vence trilogia com Adriano Moraes e mantém título

O campeão peso-mosca (até 61,2kg) do ONE Championship segue o mesmo. Demetrious Johnson levou a melhor na trilogia com Adriano Moraes ao vencer por decisão unânime.O evento no Colorado coroou “Mighty Mouse”, de 36 anos, que agora soma 25 vitórias na carreira, que tem ainda quatro derrotas e um empate. Depois da luta, perguntado se aquela seria sua última luta como ele mesmo deixou em aberto nas últimas semanas, Demetrious afirmou que ainda conversaria com a esposa sobre o assunto

Sterling vence Cejudo e mantém título do peso-galo no UFC 288

O UFC 288 teve um duelo pelo título dos galos como atração principal o evento colocou frente a frente o dono do cinturão, Aljamain Sterling, contra Henry Cejudo, ex-campeão que voltou ao octógono após três anos afastado. Os rounds seguintes foram bem parecidos, em uma disputa parelha, com Sterling lutando bem em pé e frustrando o jogo de quedas do seu desafiante. O duelo foi para os juízes e Sterling faturou a vitória por decisão dividida (48-47, 47-48 e 48-47).

Tony Ferguson é preso após capotar caminhonete nos Estados Unidos

Tony Ferguson foi preso após capotar sua caminhonete na Califórnia, nos Estados Unidos. O lutador foi acusado de dirigir o veículo sob a influência de substâncias proibidas (álcool ou drogas). A informação foi divulgada inicialmente pelo portal norte-americano ‘TMZ’.