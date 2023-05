Barcarena recebe 5ª edição do BSF, neste sábado (6)

A cidade de Barcarena, um dos grandes polos formadores de atletas de mma no Pará, irá receber, no próximo sabado, dia 6 de maio, a 5ª edição do BSF (Barcarena Super Fight). O evento tem início a partir das 18h no ginásio de esportes José Batista Reis, contará com a apresentação do annoucer Adninaldo Pitbull e mais grandes lutas de mma profissionais, com a principal entre Bidão Vs Raiaon Paixão.

Demison Rodrigues faz bonito no Shooto Brasil 117

Shooto Brasil realizou, na última sexta-feira, no Rio de Janeiro, a sua edição de nº 117, com destaque para a participação do atleta paraense Demison Rodrigues, que venceu a luta contra Harlysson Nunes em uma verdadeira guerra sangrenta que durou apenas dois rounds. Logo no início do segundo round Demison, de maneira brutal, conseguiu conquistar a vitória por nocaute após uma linda combinação de boxe que levou seu adversário a lona.

Ex-UFC Felipe Cabocão morre ao ser atropelado por ônibus no Rio de Janeiro

Ex-atleta do UFC, Felipe Colares, conhecido como ‘Cabocão’, morreu na manhã desta segunda-feira após ser atropelado por um ônibus no Rio de Janeiro. O lutador de 29 anos retornava do treino matinal quando foi vítima do trágico acidente na Avenida das Américas, em Guaratiba, Zona Oeste da cidade.

Rafael dos Anjos tem luta encaminhada contra Vicente Luque para o UFC 290

De volta aos meio-médios (até 77,1kg.) do UFC, Rafael dos Anjos terá um adversário de peso em seu próximo compromisso. Ex-campeão dos leves (até 70,3kg.), o lutador enfrenta Vicente Luque em confronto no UFC 290, que acontece em 8 de julho.

Kaynan ‘Bahia’ mantém o cinturão peso leve do Jungle Fight

Kaynan “Bahia” Kruschewsky manteve a coroa dos leves do Jungle Fight. O baiano radicado em São Paulo defendeu o cinturão neste sábado ao nocautear Thierry Lucas na luta principal da 115ª edição do maior evento de MMA da América Latina.