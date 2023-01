Antônio 'Cara de Sapato' é confirmando no BBB 23

Antônio “Cara de Sapato” está confirmado no “Big Brother Brasil” para fazer parte do “grupo Camarote”. Faixa-preta de Jiu-Jitsu e com títulos importantes na modalidade, Antônio Cara de Sapato se tornou conhecido do grande público no MMA, onde contabiliza um cartel de 15 vitórias, cinco derrotas e dois No Contest (luta sem resultado).

Garantido no BBB 23, Antônio Cara de Sapato saiu do UFC em 2021 e ao ser contratado pela PFL (Professional Fighters League), teve o melhor momento da sua carreira onde se manteve invicto no UFC com cinco vitórias e um No Contest, e conquistou o cinturão peso-pesado da organização em outubro de 2022 ao derrotar Marthin Hamlet por finalização no primeiro round.

Com a conquista, o atleta faturou o grande prêmio de US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões na cotação atual). Agora, ele terá a chance de faturar outro prêmio milionário no BBB 23.

Amanda Lemos aguarda definição do UFC para disputa do cinturão

Após fechar 2022 com vitórias sobre Michelle Waterson e Marina Rodriguez, Amanda Lemos aguarda o chamado do UFC para disputar o cinturão dos pesos-palhas femininos contra a atual campeã da categoria, a chinesa Weili Zhang, que reconquistou o título no ano passado ao derrotar Carla Esparza por finalização. “Estou esperando a Weili falar quando vai querer lutar”, destaca a brasileira.

“Espero que ela marque logo a data e o local, e não que fique namorando o cinturão. Estou disposta a ir à China buscar o que é meu”, completa.

Ultimate promove ação beneficente com troca de alimentos por ingressos para a pesagem do UFC Rio

Os fãs já podem garantir presença na pesagem do UFC 283, que acontece no Rio de Janeiro. O Ultimate iniciou na última terça-feira (10) uma ação que vai beneficiar projetos sociais que atendem mais de 2.000 pessoas no Rio de Janeiro. O fã que doar um quilo de alimento não perecível vai receber em troca um ingresso para ver Glover Teixeira, Deiveson Figueiredo, Mauricio Shogun, Gilbert Durinho e outras estrelas da organização subirem à balança no dia 20 de janeiro, na Jeunesse Arena.

Bellator confirma GP dos leves 2023

O Bellator anunciou nesta quarta-feira um GP do peso-leve que contará com o campeão da categoria, Usman Nurmagomedov, e ex-campeões como Patricky Pitbull e AJ McKee. O torneio contará com os principais nomes da divisão dos leves da organização. Entre eles estará o campeão, Usman Nurmagomedov, que colocará o título em jogo sempre que estiver em ação.

Além dele, está confirmada a presença de Patricky Pitbull, último campeão da categoria, que será o único brasileiro entre os concorrentes. O vencedor do GP, além de faturar o título do torneio, ficará com o cinturão dos leves, e ainda irá faturar um prêmio de US$1 milhão (cerca de R$5,19 milhões).

Primeiro LFA no Brasil em 2023 define novo campeão dos penas com José Delano x Mosquitinho

Marcado para o dia 28 de janeiro, na cidade paulista de Cajamar, o LFA 151 vai definir o novo campeão mundial peso-leve da organização de MMA. Os postulantes ao título são o pernambucano José Delano e o cearense Gabriel “Mosquitinho” Santos, que fazem a luta principal da primeira edição do evento norte-americano no Brasil neste ano de 2023.