Aida Zumbi é a mais nova atleta paraense assinar com o Invicta FC

O mma feminino paraense tem mais uma atleta em destaque no cenário do mma mundial. Trata-se de Aida Mária Silva do Rosário "Zumbi", integrante da equipe Cova dos Leões. Ela é a mais nova atleta a assinar contrato com o maior evento de mma feminino do mundo, o Invicta FC. Com o cartel profissional de 9 vitórias e 2 derrotas, Aida vem de uma ótima sequência de quatro vitóiras seguidas. A data da estreia e sua adversária serão divulgadas em breve. Aida já está fazendo a preparação e os treinamentos na cidade de Benevides, com supervisão do seu treinador, o mestre Eder Pedra.

Deiveson Figueiredo projeta luta contra Dominick Cruz

O lutador brasileiro Deiveson Figueiredo comentou em entrevista ao “Canal do Marinho“, no Youtube, sobre a mudança de categoria de dentro do UFC. O ex-campeão do peso-mosca agora vai competir no peso-galo. “Daico” também destacou a atual fase pessoal em que se encontra. O paraense afirmou que cansou de fazer “trash talk” e prometeu focar apenas em se dar o melhor nas lutas. A estreia de Deiveson na categoria de cima será conta o ex-campeão peso-galo Dominick Cruz.

Ao jornalista Mario Filho, o brasileiro garantiu uma nova versão comportamental: “Essa parte da mídia de falar bobagem sobre outros lutadores eu não me sinto bem, eu fazia um papel onde eu agredia os lutadores (verbalmente). Eu falava que ia fazer isso, que ia fazer aquilo e agora cansei disso. Fiquei um tempo ‘off’, voltei agora e quero ser um cara mais tranquilo, quero medir as palavras para falar. O que eu tenho para apresentar de melhor é dentro do octógono”.

Shooto Brasil 118: João Paulo ‘King’ vence Júlio César dos Santos

No evento que abriu o final de semana do Shooto Brasil – by Bingo em Casa, realizado na última sexta-feira (30), na Upper Arena, Rio de Janeiro, João Paulo “King” levou a melhor sobre Júlio César dos Santos em um duelo entre ex-campeões da organização de MMA.

RESULTADOS COMPLETOS:

Shooto Brasil 118 – By Bingo em Casa

Upper Arena, no Rio de Janeiro-RJ

Sexta-feira, 30 de junho de 2023

João Paulo “King” venceu Julio Cesar dos Santos por decisão unânime Pedro Nobre venceu Francisco “Tratorzinho” por finalização (chave de joelho) no R1 Marcos Novais venceu Oziel Pedro dos Santos por nocaute técnico no R3 Lucas “Boyka” venceu Rodrigo Sarmento por nocaute técnico no R1 Itamar “Pantera Negra” venceu Ernane Pimenta por nocaute no R1 Aridriano de Oliveira venceu Felipe Alves por decisão unânime Marcos Paulo “Vuvuzela” venceu Ricardo Dias Jr. por decisão unânime Gabriel dos Anjos venceu Lucas Tomé por decisão unânime Adrielle Castro venceu Ranna Cortez por finalização (mata-leão) no R1

Strickland reage no UFC Vegas 76 e ‘passa por cima’ de alemão

O empolgante UFC Vegas 76, que contou com a presença de oito atletas do Esquadrão Brasileiro, foi animado na noite deste sábado (1), nas instalações do Ultimate em Las Vegas (EUA). Na luta principal, Sean Strickland sofreu no primeiro round, mas se recuperou e venceu o alemão Abus Magomedov por nocaute técnico. O sempre polêmico peso-médio volta a projetar uma posição no Top 5.

O time do Brasil teve saldo positivo no UFC Apex. Ariane Lipski, que derrotou a compatriota Melissa Gatto, Joanderson Tubarão, Karol Rosa, Elves Brener e Luana Dread saíram vitoriosos do show. Já Brunno Hulk e Ismael Marreta foram derrotados.

José Aldo bate argentino e mantém invencibilidade no boxe

Aposentado do MMA desde 2022, José Aldo segue com a carreira ativa nas artes marciais, mais precisamente no boxe. No último domingo (2), a lenda do peso-pena (até 65,7kg) do UFC derrotou o argentino Esteban Espindola na luta principal do Shooto Boxing, no Rio de Janeiro, e se manteve invicto na carreira na nobre arte.