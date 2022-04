Acontece neste sábado a primeira edição do Mutante Fight MMA

A primeira edição do Mutante Fight MMA irá acontecer na cidade de Curuçá no próximo dia 9 de abril, a partir das 19h. O evento conta com o apoio da prefeitura da cidade e sua Secretária de Esportes. Ao todo, serão seis grandes lutas de MMA, com a luta principal de Jhonny Curuçá contra Natanael Chuck, confira o card oficial das lutas.

Card completo do Mutante Fight MMA:

João Estrela Vs Adiel Bruno Henrique "Mata Onça" Vs Elito Batista Renan Vs Elito Batista Ricardo Côco Vs Daniel Pipoca Elicardo "Cobra" Vs Flávio Huck Johny Curuça Vs Natanael Chuck

Carol Yariwake "Japa" em ação no Oktagon MMA

A atleta paraense Carol Yariwake "Japa", da equipe Strong Team, está confirmada na edição de nº 32 do evento Oktagon MMA, que tem sede na Republica Tcheca. Carol, que tem o cartel profissional no MMA de 9 vitórias e 3 derrotas, terá pela frente a atleta tcheca Pudilová. A luta será na categoria peso mosca até 57 Kg.

Michel Pereira encara Santiago Ponzinibbio em maio

Depois de pedir, Michel Pereira vai, enfim, encarar um atleta ranqueado na divisão dos meio-médios (até 77kg.). O casca grossa paraense, que visa ingressar no top 15 da divisão, ira encarar o ‘Argentino Gente Boa’, Santiago Ponzinibbio, em evento do UFC marcado para acontecer em 21 de maio, em local indefinido

Após passar por exame cerebral, Rodolfo Vieira é liberado para continuar carreira no MMA

Após passar por uma uma angiografia cerebral na última terça-feira (6) e ter o futuro no MMA em xeque, Rodolfo Vieira foi liberado para continuar treinando e competindo. Pentacampeão mundial de jiu-jitsu, o peso médio (até 83,9 kg) brasileiro revelou, através de vídeos nas redes sociais, que o exame constatou apenas uma pequena obstrução que não compromete o seu futuro no esporte.

Anderson Silva retorna ao ringue em heliponto de Dubai

O retorno de Anderson Silva ao ringue de boxe já tem data marcada. O Spider é uma das principais atrações do Global Titan Fight Series, evento marcado para o dia 14 de maio em um heliponto de Dubai, no Burj Al Arab Hotel. Anderson Silva terá como oponente o compatriota Bruno Machado de 35 anos.

Brasileiro faz sucesso nos cages da Europa

Natural da cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente da comunidade do Complexo do Alemão, Felipe da Silva Maia, apelidado “Praguinha”, vive uma fase ímpar na carreira após aceitar o desafio de morar e competir na Europa. Com um cartel positivo de 11 vitória em 17 embates profissionais, Felipe vem embalado após no último fim de semana, conquistar mais uma vitória em território espanhol, no show León Fight Club.Com passagem por alguns dos maiores eventos Europa, o atleta tem um novo desafio pela frente, dia 18 de junho em Madri, aonde o representante da equipe Guerreiros do Futuro no evento AFL 27.