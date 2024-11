ABCF Fighting realiza sua 27ª edição em Parauapebas (PA) no dia 16 de novembro

A ABCF Fighting promoverá sua 27ª edição no dia 16 de novembro, na cidade de Parauapebas, a partir das 21h, no Ginásio Poliesportivo. O evento contará com seis lutas profissionais de MMA e uma luta de inclusão social.

Nas lutas principais, haverá um aguardado confronto entre Brasil e Argentina. No co-main event, Neto Farinha enfrentará o argentino Maximiliano na categoria peso-pena (66 kg). Já no main event, Gudda Vieira medirá forças com o argentino Ignácio Morello na categoria peso meio-médio (77 kg).

O evento promete grandes emoções para os fãs da nobre arte e está sendo realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional e Cultural Rio Verde (IDDECRV), em parceria com a Prefeitura de Parauapebas e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL).

Card completo do ABCF Fighting 27:

1. Gustavo Gabriel vs. Danilo Lima

2. Geová vs. Pedro

3. Gustavo Ligeirinho vs. Cícero Taikan

4. Júnior Farinha vs. Lucas Terremoto

5. Samuel Samuca vs. Sávio Índio

6. Neto Farinha vs. Maximiliano

7. Gudda Vieira vs. Ignácio Morello

UFC dispensa mais dois lutadores brasileiros

Após a recente dispensa de Matheus Nicolau, mais dois lutadores brasileiros foram desligados do UFC. O perfil “UFC Roster Watch” no “X” (antigo Twitter) anunciou que o peso-pesado Rodrigo Zé Colmeia e o peso meio-pesado Caio Machado não fazem mais parte do plantel da organização.

‘Rei dos Bônus’, Carlos Prates fatura mais de R$ 285 mil

No último sábado (9), o UFC Vegas 100, realizado em Las Vegas (EUA), teve como destaque o brasileiro Carlos Prates. Ele nocauteou Neil Magny ainda no primeiro round e recebeu o bônus de “Performance da Noite”, faturando US$ 50 mil (aproximadamente R$ 286 mil).

Buchecha brilha no ONE FC

Lenda do jiu-jitsu e multicampeão, Marcus Buchecha teve uma atuação de gala em seu retorno ao MMA. No ONE Championship 169, realizado na última sexta-feira (8) em Bangkok, na Tailândia, Buchecha venceu Amir Aliakbari de forma dominante, reforçando sua posição como um dos grandes nomes do esporte.