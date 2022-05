ABCF Fighting 23 promete agitar a cidade de Parauapebas neste sábado

ABCF Fighting irá realizar a sua 23º Edição neste sábado (14), na cidade de Parauapebas, no ginásio poliesportivo da cidade. Serão 9 lutas de MMA com o aguardado confronto entre Flavio Pina contra Matias "El Nino". Nessa edição teremos em jogo a disputa de dois cinturões, sendo um nacional, entre os atletas Mauricio Pereira "Avatar" contra Gudda Viera, e o confronto internacional entre Brasil x Argentina com Pina representando o Brasil e "El Nino" representando a Argentina.

O evento esse que promete muitas emoções aos telespectadores amantes da nobre arte e está sendo realizado pela AMBRV, PMP e SEMEL - Secretária de esporte e lazer de Parauapebas.

ABCF Fighting 23

Geova Rodrigues Vs Pedro Costa Lenno Rodrigues "Japa Suicida" Vs Cicero Reis "Taykan" Leandro Pereira "V3" V Antônio "Escorpião Rei" Dihemison De Almeida "Gaioveta" Vs Joel Neto "Neto Farinha" Emerson Nascimento "Baianinho" Vs Jose Filho "Cavalo" Cristiano Santos "Vegeta" Vs Lucas Miranda "El Mexicano" Jairo "Deus da Guerra" Miguel Martins "Strike" Francisco Feitosa "Gudda Viera" Vs Mauricio Lira "Avatar" Flávio Pina Vs Matias "El Nino"

Melk Costa encara Italo Gomes na luta principal do LFA 132

LFA já marcou seu retorno ao Rio de Janeiro. Será em 13 de maio, com o LFA 132, sediado no Qualistage, antigo Metropolitan, na Barra da Tijuca. O atleta paraense da equipe Chute Boxe Melk Costa fará a luta principal do evento contra o atleta Ìtalo Gomes. A luta será na categoria peso-leve (até 70 kg)

Lyoto Machida encara Fabian Edwards nesta sexta-feira, no Bellator 280

Lyoto Machida "The Dragon" entra em ação nesta sexta-feira, dia 13, contra o inglês Fabian Edwards, no luta co-principal do Bellator 281. A luta será válida pelo peso-médio (84kg). "The Dragon" volta à ativa após pouco mais de um ano. O ex-campeão dos meio-pesados do UFC vem de três derrotas consecutivas e vai em busca da vitória para sua recuperação dentro do Bellator.

Amanda Lemos enfrenta Michelle Waterson no UFC em julho

A paraense Amanda Lemos, atual 11ª colocada no raking do UFC, já tem um novo combate marcado. A lutadora do peso-palha (52,1kg) irá enfrentar a norte-americana Michelle Waterson no dia 16 de julho, ainda sem local definido.

UFC planeja disputa de cinturão interino peso-mosca

A categoria peso-mosca do UFC, que atualmente tem o brasileiro Deiveson Figueiredo como atual campeão linear, ao que tudo indica, terá também um campeão interino. De acordo com informações do jornalista Ariel Helwani, o UFC planeja realizar uma revanche entre Brandon Moreno e Kai Kara-France com o título interino da divisão em jogo. A intenção é que o confronto aconteça no dia 30 de julho, no card do UFC 277.