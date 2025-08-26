ABCF Fight 28 mostra a força do MMA em Parauapebas MMA Sport Club 26.08.25 15h36 Com duas décadas de história, o ABCF Fight consolidou-se como uma plataforma de revelação de talentos e de transformação social por meio do esporte (Divulgação) Parauapebas, PA – A 28ª edição do ABCF Fight, um dos maiores e mais tradicionais eventos de MMA da região Norte do Brasil, foi realizada com grande sucesso no último fim de semana, no Ginásio Islander Souza, localizado no bairro Beira Rio, em Parauapebas. Promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Desportivo Educacional e Cultural Rio Verde (IDDECRV), com apoio integral da Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), o evento reuniu um público entusiasmado e proporcionou uma noite repleta de emoção, técnica e espetáculo. Com duas décadas de história, o ABCF Fight consolidou-se como uma plataforma de revelação de talentos e de transformação social por meio do esporte, promovendo inclusão e desenvolvimento de atletas locais e regionais. Nesta edição, foram realizadas nove lutas profissionais de MMA, incluindo duas disputas de cinturão que elevaram a adrenalina do público presente. Os destaques da noite ficaram por conta do confronto entre Alan Abacaxi e Ruan Carrasco, válido pelo cinturão interino da categoria peso-médio. Com atuação dominante, Alan Abacaxi venceu por nocaute aos 1min21s do primeiro round. Já na luta principal, pela categoria peso-pena, Samuel Samuca enfrentou Antônio Ferreira, o “Escorpião Rei”. Demonstrando alto nível técnico e resistência, Ferreira conquistou a vitória por nocaute técnico aos 2min23s do segundo round, levando o cinturão para casa. Segundo o organizador Márcio Machado, a edição superou todas as expectativas: “A expectativa era grande e conseguimos atender a todos. Tivemos casa cheia, uma satisfação enorme para toda a equipe. As lutas foram tensas e emocionantes, cumprindo o que o público esperava. Mesmo com mudanças de última hora, como a substituição de lutadores no card principal, o nível foi altíssimo, com atletas que demonstraram muita força de vontade e fizeram um espetáculo dentro do octógono.” O ABCF Fight continua a consolidar-se como um dos principais eventos de MMA da Região Norte, reafirmando seu papel na descoberta de novos talentos e na promoção do esporte como ferramenta de transformação social. Resultados – ABCF Fight 28 Carlos venceu Super Choque por finalização (guilhotina) aos 1min19s do 1º round Galo Branco venceu Jhonatan por nocaute técnico aos 4min49s do 1º round Jana Conce Oliveira venceu Jana por decisão unânime dos juízes Erick Silva vs. Marcelino Carvalho – sem resultado (No contest) Jeferson venceu Júnior por decisão unânime dos juízes Sivaldo Formigão venceu Lucas Mexicano por finalização (kimura) aos 4min14s do 1º round Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mma sport club COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA MMA Sport Club . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! MMA Sport Club MMA SPORT CLUB ABCF Fight 28 mostra a força do MMA em Parauapebas 26.08.25 15h36 ABCF Fight – 28ª edição em Parauapebas ABCF Fight – 28ª edição em Parauapebas 22.08.25 12h54 MMA SPORT CLUB Confira o que aconteceu na Ultra BNF Edição XIII na cidade de Melgaço 19.08.25 11h29 MMA Sport Club UFC anuncia acordo bilionário com Paramount+ 12.08.25 10h43 Jorge Ulisses Michel Pereira encara Kyle Daukaus no UFC China 08.08.25 15h30 Jorge Ulisses Selva MMA realiza sua terceira edição no próximo sábado na cidade de Gurupá(Pa) 05.08.25 12h16 MMA SPORT CLUB Khabib Nurmagomedov abre o jogo e explica por que não quer mais lutar 29.07.25 9h47 MMA SPORT CLUBE Confira como foi o confronto Brasil x Argentina no Strike Fight Championship em Portel, no Marajó 25.07.25 12h05 MMA Sport Club Porto Fight realiza sua 11ª edição em Porto de Moz 22.07.25 10h13 MMA SPORT CLUB MAG Fight realiza sua terceira edição nesta sexta-feira em Magalhães Barata 17.07.25 10h07