ABCF Fight 28 mostra a força do MMA em Parauapebas

Parauapebas, PA – A 28ª edição do ABCF Fight, um dos maiores e mais tradicionais eventos de MMA da região Norte do Brasil, foi realizada com grande sucesso no último fim de semana, no Ginásio Islander Souza, localizado no bairro Beira Rio, em Parauapebas. Promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Desportivo Educacional e Cultural Rio Verde (IDDECRV), com apoio integral da Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), o evento reuniu um público entusiasmado e proporcionou uma noite repleta de emoção, técnica e espetáculo.

Com duas décadas de história, o ABCF Fight consolidou-se como uma plataforma de revelação de talentos e de transformação social por meio do esporte, promovendo inclusão e desenvolvimento de atletas locais e regionais. Nesta edição, foram realizadas nove lutas profissionais de MMA, incluindo duas disputas de cinturão que elevaram a adrenalina do público presente.

Os destaques da noite ficaram por conta do confronto entre Alan Abacaxi e Ruan Carrasco, válido pelo cinturão interino da categoria peso-médio. Com atuação dominante, Alan Abacaxi venceu por nocaute aos 1min21s do primeiro round. Já na luta principal, pela categoria peso-pena, Samuel Samuca enfrentou Antônio Ferreira, o “Escorpião Rei”. Demonstrando alto nível técnico e resistência, Ferreira conquistou a vitória por nocaute técnico aos 2min23s do segundo round, levando o cinturão para casa.

Segundo o organizador Márcio Machado, a edição superou todas as expectativas:

“A expectativa era grande e conseguimos atender a todos. Tivemos casa cheia, uma satisfação enorme para toda a equipe. As lutas foram tensas e emocionantes, cumprindo o que o público esperava. Mesmo com mudanças de última hora, como a substituição de lutadores no card principal, o nível foi altíssimo, com atletas que demonstraram muita força de vontade e fizeram um espetáculo dentro do octógono.”

O ABCF Fight continua a consolidar-se como um dos principais eventos de MMA da Região Norte, reafirmando seu papel na descoberta de novos talentos e na promoção do esporte como ferramenta de transformação social.

Resultados – ABCF Fight 28

Carlos venceu Super Choque por finalização (guilhotina) aos 1min19s do 1º round

Galo Branco venceu Jhonatan por nocaute técnico aos 4min49s do 1º round

Jana Conce Oliveira venceu Jana por decisão unânime dos juízes

Erick Silva vs. Marcelino Carvalho – sem resultado (No contest)

Jeferson venceu Júnior por decisão unânime dos juízes

Sivaldo Formigão venceu Lucas Mexicano por finalização (kimura) aos 4min14s do 1º round