ABCF Fight – 28ª edição em Parauapebas

No dia 23 de agosto de 2025, a cidade de Parauapebas será palco de mais uma noite histórica: ABCF Fight – 28ª edição. O evento acontecerá no Ginásio Islander Souza e promete ser um dos momentos mais aguardados do esporte na região. Serão 10 combates emocionantes, incluindo uma disputa de cinturão pelo título de Peso Pena, garantindo espetáculo e adrenalina para os fãs de artes marciais.

Com mais de 20 anos de história, o ABCF Fight tem sido palco de revelações, abrindo portas e realizando sonhos. Muitas das maiores estrelas das artes marciais iniciaram suas trajetórias nesse evento, e agora o público terá a chance de vivenciar mais uma noite de conquistas e superações.

O destaque desta edição fica por conta das disputas de cinturão:

Samuel Samuca x Escorpião Rei, válido pelo cinturão da categoria Peso Pena.

Flávio Pina x Lucas Sonic, em mais um duelo eletrizante que definirá quem permanece no topo.

Ingressos e solidariedade: a organização preparou um formato acessível e solidário. A entrada para a arquibancada será gratuita, enquanto a pista VIP (cadeiras na parte inferior) poderá ser acessada mediante a doação de 5 kg de arroz. A iniciativa busca não apenas aproximar o público do espetáculo, mas também fortalecer ações sociais por meio da arrecadação de alimentos.

Além dessas lutas, outros grandes nomes do octógono estarão em ação, totalizando 10 combates eletrizantes. Confira:

Jhonatan Barbosa x Lucas Andrade

Alan Abacaxi x Avatar Strike

Pelezinho x Madruguinha

Perna Longa x Adão Silva

Lucas Mexicano x Formigão Alves

Ricardo Nogueira x Ruan Carrasco

Janaína x Luana

Marcelino Carvalho x Erik Silva

Azulão x Dudu Super Choque

Para completar a noite, a banda Pilantropia trará um show de rock ao vivo, prometendo contagiar o público e elevar ainda mais a energia do evento.

Não perca a chance de vivenciar uma noite inesquecível de lutas, emoções e solidariedade em Parauapebas!

Cara de Sapato vence e se torna bicampeão da PFL

Antônio “Cara de Sapato” precisou de dois anos para se reinventar. Após enfrentar uma série de lesões que comprometeram sua performance, o lutador paraibano retornou à PFL determinado a conquistar o bicampeonato do peso-meio-pesado (93 kg) — ele já havia sido campeão em 2021.

Na final do torneio, realizada nesta quinta-feira (21), em Hollywood, Flórida, Cara de Sapato finalizou o americano Sullivan Cauley, garantindo o cinturão e um prêmio de US$ 500 mil. O ex-BBB mostrou um jogo mais completo, consolidando seu nome na organização.

Marcirley Alves confirma lesões e detalha final na PFL: “Lutei sem joelho”

Marcirley Alves começou o ano como reserva no torneio mundial da PFL, mas aproveitou a oportunidade quando surgiu. No primeiro duelo, venceu o compatriota Leandro Higo por decisão dividida. Na semifinal, superou Jake Hadley e, na grande final contra Justin Wetzell, garantiu o cinturão da categoria peso-galo, além do prêmio de US$ 500 mil.

Apesar do título, Marcirley revelou que as lesões marcaram sua campanha:

“Eu pensava em ser campeão da PFL, mas não imaginava que seria tão rápido. Estava como reserva e nem sabia se ia lutar neste ano, mas Deus tinha um plano para mim, e deu tudo certo.”

Segundo o lutador, logo na primeira luta lesionou o ligamento de um joelho. Na preparação para a final, machucou o outro.

“Naquela luta com o Leandro Higo, eu estourei meu joelho no fim do segundo round. Depois, voltei para casa e fiz só fisioterapia. Contra o Jake Hadley, não senti nada, mas, durante o camp para a última luta, machuquei o outro joelho. Lutei sem joelho, só na raça”, detalhou.

Agora, de volta ao Brasil, Marcirley foca na recuperação e passará por cirurgia em breve.

Michel Pereira revela plano para conquistar vaga no UFC Rio: “Vamos dar um show”

O paraense Michel Pereira está escalado para lutar no próximo sábado (23), no UFC Xangai, e revelou sua estratégia: impressionar no octógono e, imediatamente após o combate, pedir uma vaga no UFC Rio, seu maior objetivo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, disse:

“Vamos bater o peso, vamos para a luta e vamos dar um show, que é o que a galera quer ver. Dependendo do resultado, já vou pedir para lutar no Rio. Estou doido para lutar lá.”

Selva MMA 03 agita Gurupá com noite de alto nível

O Selva MMA 03 agitou a cidade de Gurupá no último sábado (9 de agosto), com uma noite inesquecível de artes marciais no Ginásio Edgar Ferreira.

O evento contou com a presença do renomado anunciador Rafael Rocha e da prefeita do município, Iracilda Alho. Na luta principal, Brasil x França, Henrique Strike representou o país ao vencer o francês Yoni Iaparra por finalização ainda no primeiro round.

Resultados – Selva MMA 03

Muay Thai

Arliane Cardoso venceu Edivana (decisão unânime)

Pedro Henrique venceu Zaquel (nocaute técnico – 3º round)

MMA

Jovenal “Bred” venceu Fernando “Índio” (nocaute técnico – 2º round)

Messias “Mão de Marreta” venceu Ilton “Wolverine” (nocaute técnico – 1º round)

Evanilson “Pantera” venceu Nando “Psicopata” (finalização – 2º round)

Maysa Coutinho venceu Rose Gonçalves (nocaute técnico – 2º round)

Thiago “Suicida” venceu Rodrigo Flesh (nocaute – 2º round)

João Paulo “Coreano” venceu Aldenilson “Búfalo” (decisão dividida)

Márcio “Cão de Briga” venceu Thiago “Suicida” (decisão unânime)

Henrique Strike venceu Yoni Iaparra (finalização – 1º round)

Popó vai enfrentar ex-BBB Diego Alemão no FMS 7

Está definido: o próximo adversário de Popó Freitas no Fight Music Show 7 será o empresário e ex-BBB Diego Alemão.

O tetracampeão mundial de boxe volta aos ringues após sua última vitória em maio, quando superou o ator Duda Nagle.