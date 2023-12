A cidade de Breves recebe, neste sábado, o Ultra Breves Fight, em sua 10ª edição

Mais uma vez o evento de MMA ULTRA BREVES NIGHT FIGHT faz história no norte do Brasil, fazendo um confronto contra o evento de MMA NECMMA, do estado do Amapá. Serão 9 combates de mma profissionais, com luta principal entre os atletas Leandro V3 vs Rildeci Escorpião, com o comando de um dos melhores annoucers do estado do Pará, JAILSONBOM. Uma super estrutura será montada no ginásio esportes de Breves, os ingressos de arquibancada serão trocados por um quilo de alimento não perecível, que será doado para as famílias carentes de Breves. As lutas foram possíveis graças a uma parceira entra a prefeitura de Breves e a Deputada Andreia Xarão e o evento ULTRA BREVES NIGHT FIGHT. O evento está programado para dar início às 20 horas do sábado.

Em estreia nos galos, Deiveson Figueiredo tem boa atuação e supera Font

Ex-campeão dos moscas (até 56,7kg.), o paraense Deiveson Figueiredo brilhou em sua estreia no peso-galo (até 61,2kg.). Destaque no UFC Austin, realizado neste sábado (2), nos Estados Unidos, o Deus da Guerra impressionou com performance convincente diante de Rob Font, número oito no ranking do grupo. Após três rounds disputados, o paraense foi declarado vencedor na decisão unânime dos juízes. Após o debute, Figueiredo tem motivos de sobra para comemorar. Além de vencer e apresentar ‘cartão de visitas’ satisfatório, o atleta assume posição de destaque na elite da categoria.

Vitor Maia é destaque na terceira edição do Leno Maia Fight em Castanhal

O LFM (Leno Maia Fight) realizo nesta sexta-feira (01) na cidade de Castanhal(Pa) a sua terceira edição a partir das 20:00 no ginásio Poliesportivo Lauro Alves Cardoso com lutas de Boxe, Muay Thai e MMA com destaque para a luta principal do evento onde Vitor Maia venceu Natanel Almeida por finalização no 01 Round.

Tsarukyan ‘massacra’ Dariush em 64 segundos

Realizado neste sábado (2), no Texas, nos Estados Unidos, o UFC Austin contou com duelos de alto nível para os fãs de MMA, com a maioria deles terminando por via rápida (nocaute ou finalização). Na luta principal da edição, representando a Armênia, o duríssimo Arman Tsarukyan precisou de apenas 64 segundos para nocautear o experiente Beneil Dariush, em combate na divisão dos leves, e com o resultado, deve se aproximar do Top 3 da categoria, que tem o russo Islam Makhachev como campeão.

UFC contrata ‘gigante cubano’ que foi medalhista olímpico

O UFC adicionou mais uma interessante contratação para o seu plantel, o peso-pesado Robelis Despaigne precisou de apenas cinco segundos para nocautear o adversário Miles Banks no card do Fury Fighting Championship 84, que aconteceu em Houston, no Texas (EUA). Minutos após a vitória do lutador, foi anunciado na transmissão oficial que Despaigne havia assinado contrato com o UFC através de Mick Maynard, matchmaker do UFC.