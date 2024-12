Medalhista olímpico, cubano morre após sofrer acidente doméstico

O cubano Carlos Alberto Pedroso, medalhista olímpico na esgrima, morreu aos 57 anos, na última quarta-feira (26). De acordo com a imprensa cubana, o ex-atleta faleceu após sofrer um acidente doméstico em sua casa, na cidade de Cienfuegos.

Carlos Alberto Pedro teria sofrido graves queimaduras pelo corpo e não resistiu aos ferimentos.

A morte do medalhista olímpico foi divulgada pelo Instituto Nacional de Esporte, Educação Física e Recreação da Cuba (INDER), no entanto, a causa só foi informada pelos meios de comunicação do país. Além disso, ainda não se sabe que tipo de acidente o ex-atleta sofreu.

VEJA MAIS

Pedroso marcou o esporte cubano ao conquistar a medalha de bronze por equipes nas Olimpíadas de Sydney, em 2000. O esgrimista competiu ao lado de Nelson Loyola e Iván Trebejo. A conquista marcou o último pódio de Cuba na esgrima em Jogos Olímpicos.

Além de ter sido medalhista olímpico, o cubano conquistou quatro medalhas em campeonatos mundiais, sendo campeão por equipes na África do Sul, em 1997.