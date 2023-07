Mangueirão vai receber ‘Festival Vamos Passear’, que promete ser opção de lazer em agosto

Quem curte envolver esportes na programação dos finais de semana, já pode separar um espacinho na agenda, porque em agosto o Festival Vamos Passear chega em Belém, pela primeira vez, com diversas modalidades esportivas. A programação está marcada para o domingo, 13 de agosto, no Mangueirão, com competições de futebol, vôlei, corrida, caminhada, e outras diversas atividades que envolvem lazer e esportes ao ar livre.

Serão quatro espaços dividindo as atividades: o palco principal, onde haverá atividades de yoga, pilates e fit dance; espaço skate; quadra poliesportiva, com basquete, vôlei e futebol; e quadra de areia com futevôlei, beach tennis e vôlei de praia.

“Estaremos com várias atividades gratuitas voltadas para diversão e bem-estar ao ar livre para todas as idades, nesta etapa inédita em Belém. Muito felizes em chegar ao Pará”, disse o produtor do evento, Felipe Romero.



Além das atividades gratuitas, o festival também terá caminhada, passeio de bike e corrida infantil. Para participar é necessário se inscrever por meio do site oficial do evento e pagar uma taxa de R$ 20, que inclui um kit de camiseta, boné, sacola, medalha pós-evento e número de peito. O passeio de bike inicia às 7h , com um percurso de 10 km; a caminhada inicia às 8h, com percurso de 3 km; e a corrida infantil inicia às 10h, com percurso de 400 metros, dependendo da idade.

O Festival

Além de Belém, Porto Alegre também recebe o Festival Vamos Passear pela primeira vez. A primeira edição deste ano, realizada em Brasília, recebeu mais de quatro mil participantes. Tudo é patrocinado pela empresa Brasilprev, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.