Lutadores brasileiros entram no octógono neste sábado (18), no UFC, em Las Vegas

Dois brasileiros representam o Brasil no UFC Smith x Spann, que ocorre neste sábado (18), em Nevada, Las Vegas. O paraense Antonio Arroyo e a paranaense Ariane Lipski se apresentam no card principal da noite, que deve começar a partir das 20h. Os norte-americano Anthony Smith e Ryan Spann, no meio-pesado (93) kg), fazem a luta principal.

Antonio Arroyo enfrenta o dono do nocaute do ano de 2020, Joaquin Buckley. Ambos os atletas ficaram dentro do permitido pela categoria, sendo que o paraense atingiu o limite da divisão de 84,4 kg. Na encarada pós-pesagem, o americano ignorou o cumprimento do brasileiro depois da tradicional encarada. A luta promete ser duríssima, especialmente para Arroyo, que está pressionado para vencer no Ultimate.

Já Ariane Lipski, a Rainha da violência, deve ter uma luta mais fácil, já que é a favorita no confronto com a alemã e estreante Mandy Bohm. A brasileira vem de duas derrotas consecutivas na organização, mas os confrontos foram contra duas adversárias duríssimas, Antonina Shevchenko e Montana de La Rosa.

Na luta principal, Anthony Smith e Ryan Spann prometem um confronto interessante. Aos 33 anos, Smith, o coração de leão, tem 35 vitórias e 16 derrotas, Cerca de 54% dos seus triunfos foram por nocaute. Já Spann, o Superman, 19 êxitos, 58% por finalização, e seis fracassos, Ambos os lutadores vêm embalados de vitória na organização.

Ao todo, o UFC Fight Night: Smith x Spann terá 14 combates. O evento, que ocorre em Las Vegas, começa às 17h, com as lutas preliminares e, a partir das 20h, o card principal.