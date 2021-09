Sem vencer no UFC, lutador paraense vai lutar para ‘salvar o emprego’

Natural de Belém, o lutador Antonio Arroyo, de 32 anos, vai em busca da sua primeira vitória no UFC neste sábado (18). O combate será contra o norte-americano, Joaquin Buckley, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O paraense perdeu as duas lutas que fez pelo Ultimate. Assim, Arroyo entra no octógono com um único objetivo: vencer para permanecer na organização.

“A gente vai perdendo, vai afunilando o corredor e a minha maior luta agora é para salvar o meu emprego. Eu lutei muito para chegar no UFC, corri muito atrás e não quero perder isso agora. Então, mais do nunca, preciso voltar com toda garra que tenho para proteger o que eu conquistei, com muito suor e muito esforço”, declarou o lutador.

Arroyo conquistou o contrato com o UFC após lutar no Contender Series, evento do presidente do Ultimate, Dana White. O acordo foi firmado após a segunda luta do paraense na organização, quando venceu o norte-americano Stephen Regman por finalização. Entretanto, em lutas oficiais pelo UFC, o paraense perdeu na estreia para o mineiro André Sergipano e depois para o norte-americano Deron Winn, as duas por decisão dos juízes.

O desafiante de Arroyo também é um striker, com mãos pesadas e perigoso em pé. Com um chute rodado, no norte-americano Impa Kasanganay, ele ganhou o título de melhor nocaute do ano, em 2020. “Ele é nocauteador, mas eu também tenho quatro nocautes na minha carreira, (além de) quatro finalizações, das minhas nove vitórias, oito foram pela via rápida. Então, quando eu entro no octógono é para terminar a luta”, afirmou o paraense.

“Eu acho que vai ser bastante divertido por causa disso, porque ele segue o mesmo estilo que eu. E eu acredito que eu tenho uma vantagem: o chão é melhor que o dele e caso vá para baixo, talvez eu consiga ser superior”, analisou Arroyo.

O paraense deveria ter lutado em junho deste ano contra o inglês Tom Breese, mas a luta foi cancelada minutos antes de começar. Breese, possivelmente, teria sofrido com uma crise de ansiedade. Para o lutador paraense, a situação foi difícil porque foram meses de preparação e investimento em uma disputa que nem chegou a acontecer.

“Esse caso que aconteceu foi bem chato. Eu já estava bem aquecido para entrar no octógono e aí o meu adversário acabou desistindo. Nunca tinha visto isso acontecer. Eu tive que dar uma pausa porque eu já estava me preparando há três meses para aquela luta, então, mesmo sem o combate, o corpo se desgasta muito durante os treinamentos”, contou o paraense.

O UFC Fight Night terá na luta principal os norte-americanos Anthony Smith e Rayn Spann. Além de Arroyo, o Brasil será representado pela paranaense Ariane Lipski, que duela com a estreante Mandy Bohm. O evento começa a partir das 17h.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)