Lutador de MMA é esfaqueado no peito, reage e nocauteia agressor

O lutador de MMA Mariusz Ksiazkiewicz, ex-participante do UFC, viveu uma verdadeira cena de filme de ação na última quarta-feira (27). O peso-médio foi esfaqueado no peito por um agressor enquanto tirava o lixo para fora de casa em Winnipeg, capital da província de Manitoba, no Canadá. O alemão reagiu rapidamente e nocauteou o homem.

Segundo o lutador, ele havia colocado as filhas para dormir e saiu pela porta dos fundos da casa para colocar o lixo no ponto de coleta, que fica localizado no outro lado da rua. No caminho, foi surpreendido por um homem encapuzado, que o esfaqueou no peito. Sem perceber do que realmente se tratava, Ksiazkiewicz reagiu com um rápido "um-dois". Com o impacto, o suspeito caiu desacordado. Só então o alemão notou a gravidade da situação.

“Fui dar um passo à frente e meu peito estava queimando. Quando toquei na região, percebi que minha mão ficou encharcada de sangue. Foi aí que percebi que havia sido esfaqueado”, detalhou ao site Uncrowned.

A facada, que passou a milímetros do coração, poderia ter sido fatal. Após o incidente, ele conseguiu se manter calmo, voltou para casa, chamou um amigo para cuidar de suas filhas e dirigiu até o hospital, onde foi atendido prontamente.

“ Quando cheguei na recepção, eles perguntaram do que eu precisava. Respondi: ‘Fui esfaqueado no peito. Preciso de ajuda imediatamente’”, relembrou.

Os exames revelaram que a faca não atingiu órgãos vitais, e ele recebeu alta no mesmo dia e voltou a treinar. “Estive na academia esta manhã. Contra as ordens do médico”, admitiu.

Ksiazkiewicz já competiu no Contender Series do UFC em 2020 e atualmente se prepara para estrear na GFL em junho. Ele ainda não tem adversário definido. A polícia de Winnipeg investiga o caso. Até o momento não há informações sobre o agressor.