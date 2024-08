Labradora vence Mundial de surfe para cães nos EUA com quatro medalhas de ouro

As medalhas para o surfe brasileiro não estão vindo só dos Jogos Olímpicos de Paris. Na Califórnia (EUA), a labradora brasileira Cacau, com o tutor Ivan Moreira, conquistou quatro medalhas de ouro e uma de bronze no Campeonato Mundial de Surfe para cães. Os dois também foram eleitos os favoritos do público, recebendo o prêmio máximo do evento.

No dia da competição o clima não estava tão bom para o surfe, no entanto, a cadela, acompanhada de Ivan, conseguiram ganhar destaque com movimentos rápidos e precisos na água.

Com a conquista, Cacau recebeu homenagens e muitos comentários positivos nas redes sociais. De acordo com uma publicação do tutor, esta foi a primeira participação de Cacau na competição, mas o talento é de família, já que o pai dela, Bono, também já venceu esse mesmo campeonato 5 vezes e tem dois recordes no Guinness Book, com a onda mais longa já surfada por uma dupla cachorro/humano.

Durante o Mundial, a competição contou ainda com a participação de cães de diferentes raças, portes e origens. Na avaliação, os jurados davam notas para: técnica, confiança do animal, tamanho e força da onda.