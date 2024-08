Olimpíadas 2024: Gabriel Medina é homenageado com prancha grafitada por Eduardo Kobra

O artista Eduardo Kobra usou uma prancha para homenagear o tricampeão mundial de surfe e bronze nas Olimpíadas de Paris. O brasileiro, conhecido mundialmente pelo grafite, grafitou na peça o momento icônico em que o surfista sai de uma onda quase perfeita.

Esta foi a primeira vez que Kobra pintou em uma prancha. A peça foi finalizada em dois dias. A arte é uma representação do momento em que Gabriel flutua no ar e aponta para o céu após conseguir uma onda espetacular nas oitavas de final, quando venceu o japonês Kanoa Igarashi. O desenho é colorido e cheio de vida, característica do estilo do artista brasileiro.

A onda do brasileiro, não ficou com a média 10, apesar de alguns juízes terem dados a nota. Mas, rendeu o recorde de 9,9 nas Olimpíadas.

De acordo com o artista, a ideia da arte foi para representar a importância da fé e crença em Deus, especialmente em momentos como as Olimpíadas.

“Medina é um grande atleta e fez história nas Olimpíadas deste ano, independentemente de colocação no pódio. O desempenho dele é um verdadeiro show, com ondas seguidas de saltos que desafiam a natureza e marcam a memória dos brasileiros”, afirma.

Prancha foi pintada em homenagem ao Gabriel Medina (Divulgação / Turbo Labs)

Kobra já pintou outras peças inspiradas nos Jogos de Paris. O artista já havia feito a tela "Paz Olímpica", que tem a Torre Eiffel como destaque, representando uma tocha olímpica. Antes do início da competição, um mural intitulado "Voz da Liberdade" foi inaugurado em Saint-Ouen, na França.