Kings x Nuggets: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA

Sacramento Kings x Denver Nuggets jogam nesta quarta-feira (12/11) a temporada normal da NBA. O jogo está programado para as 01h, no Delta Center, em Salt Lake City, Utah. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Kings x Nuggets ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Amazon Prime Video e pelo NBA League Pass, a partir das 01h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Sacramento Kings acumula 3 vitórias e 7 derrotas na Conferência Oeste da NBA.

Já Denver Nuggets soma 7 vitórias e 2 derrotas nessa mesma conferência.

FICHA TÉCNICA

Sacramento Kings x Denver Nuggets

NBA

Local: Delta Center, em Salt Lake City, Utah

Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 01h