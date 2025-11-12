Kings x Nuggets: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA Sacramento Kings e Denver Nuggets jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Thalles Leal 12.11.25 0h00 Nuggets soma 4 vitórias a mais e 5 derrotas a menos que Kings na Conferência Oeste da NBA (X/ @nuggets) Sacramento Kings x Denver Nuggets jogam nesta quarta-feira (12/11) a temporada normal da NBA. O jogo está programado para as 01h, no Delta Center, em Salt Lake City, Utah. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Kings x Nuggets ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Amazon Prime Video e pelo NBA League Pass, a partir das 01h (horário de Brasília). VEJA MAIS Utah Jazz x Pacers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/11) pela NBA Utah Jazz e Indiana Pacers jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Como as equipes chegam para o jogo? Sacramento Kings acumula 3 vitórias e 7 derrotas na Conferência Oeste da NBA. Já Denver Nuggets soma 7 vitórias e 2 derrotas nessa mesma conferência. FICHA TÉCNICA Sacramento Kings x Denver Nuggets NBA Local: Delta Center, em Salt Lake City, Utah Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 01h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Sacramento Kings Denver Nuggets jogos de hoje NBA COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES NBA Kings x Nuggets: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA Sacramento Kings e Denver Nuggets jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 12.11.25 0h00 NBA Utah Jazz x Pacers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/11) pela NBA Utah Jazz e Indiana Pacers jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 11.11.25 22h00 NBA 76ers x Celtics: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/11) pela NBA Philadelphia 76ers e Boston Celtics jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 11.11.25 21h00 NBA Thunder x Warriors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/11) pela NBA Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 11.11.25 21h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO CURTIU Em crise, Avaí decide usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para o último jogo da Série B em casa Papão enfrenta o Amazonas-AM nesta sexta-feira (14), às 20h, no Estádio da Curuzu, pela 37ª rodada da competição 12.11.25 10h35