Utah Jazz x Pacers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/11) pela NBA

Utah Jazz x Indiana Pacers jogam nesta terça-feira (11/11) a temporada normal da NBA. O jogo será realizado às 23h, no Delta Center, em Salt Lake City, Utah. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Utah Jazz x Pacers ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 23h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Indiana Pacers é o vice-lanterna da Conferência Leste e acumula 1 vitória e 9 derrotas.

Já Utah Jazz está em 12° lugar na Conferência Oeste com 3 vitórias e 7 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Utah Jazz x Indiana Pacers

NBA

Local: Delta Center, em Salt Lake City, Utah

Data/Horário: 11 de novembro de 2025, 23h