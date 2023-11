Jogador da NBA é investigado por manter relacionamento com menor de idade

Josh Giddey, jogador australiano de basquete, que atualmente joga com o Oklahoma City Thunder, está sendo alvo de um inquérito policial na Califórnia, por se envolver com uma menor de idade. A NBA também estaria fazer investigações internas para saber mais sobre o ocorrido.

De acordo com o portal de notícias americano TMZ Sports a polícia de Newport Beach iniciou a investigação após uma conta anônima nas redes sociais fazer uma série de acusações contra Giddey. O perfil teria chegado a publicar um compilado de vídeos e fotos do jogador acompanhado da garota, afirmando que ela ainda estaria no ensino médio.

No entanto, as investigações estariam sendo dificultadas pela falta de colaboração dos pais da menina, que se recusam a contribuir com a polícia.

O porta-voz da NBA, Mike Bass, anunciou na última semana que a entidade estaria ciente do ocorrido e realizaria uma investigação interna.

Até o momento, Giddey não se pronunciou sobre o caso. Ele jogou na última terça-feira (28), contra o Minnesota Timberwolves, fora de casa, e foi vaiado pela torcida.