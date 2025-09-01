João Fonseca alcança melhor ranking da carreira após disputa no US Open Brasileiro aparece na 42ª posição da ATP e seguirá temporada com Copa Davis e Laver Cup Iury Costa 01.09.25 16h35 A agenda do brasileiro segue com compromissos na Copa Davis e na Laver Cup. (Foto: KIN CHEUNG/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO) João Fonseca atingiu a melhor marca da carreira no ranking da ATP. O tenista brasileiro de 19 anos chegou à 42ª colocação após vencer a primeira rodada do US Open, último Grand Slam da temporada. Na sequência, Fonseca foi eliminado na segunda rodada pelo tcheco Tomas Machac. Após a partida, o carioca avaliou o desempenho. “É tudo um preparo. A gente tem um sonho de ganhar um Grand Slam, de chegar em primeiro. Mas estou treinando para o nosso futuro. Faltou experiência, faltou entender mais onde ficar mais sólido, ser mais agressivo. Poderia ter usado mais meus tempos”, disse. Em 2024, Fonseca já conquistou dois títulos: o ATP 250 de Buenos Aires e o Challenger de Phoenix. A agenda do brasileiro segue com compromissos na Copa Davis e na Laver Cup. VEJA MAIS Djokovic elogia e prevê ajuda para João Fonseca: 'Gosto muito do garoto, é um grande jogador' Nas quartas de final do US Open, o sérvio explicou que fez uma brincadeira sobre ser treinador do prodígio brasileiro no futuro Bia Haddad amplia freguesia sobre Maria Sakkari e avança às oitavas do US Open Bia dominou a partida do início ao fim Bia Haddad em destaque No feminino, Bia Haddad Maia avançou às oitavas de final do US Open. Na madrugada de domingo (31), a brasileira venceu a grega Maria Sakkari por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Na próxima fase, Bia enfrentará a norte-americana Amanda Anisimova, nona colocada do ranking mundial. A partida será realizada no Arthur Ashe Stadium, com início previsto para não antes das 21h40 (horário de Brasília). *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave joão fonseca us open Bia Haddad Maia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES em ascensão João Fonseca alcança melhor ranking da carreira após disputa no US Open Brasileiro aparece na 42ª posição da ATP e seguirá temporada com Copa Davis e Laver Cup 01.09.25 16h35 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MMA SPORT CLUB Dana White confirma o UFC Casa Branca para julho de 2026 29.08.25 18h16 Mais esportes Paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô; confira Cinco judocas do Pará subiram no pódio no último final de semana, em São Paulo 28.08.25 14h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37