João Fonseca alcança melhor ranking da carreira após disputa no US Open

João Fonseca atingiu a melhor marca da carreira no ranking da ATP. O tenista brasileiro de 19 anos chegou à 42ª colocação após vencer a primeira rodada do US Open, último Grand Slam da temporada.

Na sequência, Fonseca foi eliminado na segunda rodada pelo tcheco Tomas Machac. Após a partida, o carioca avaliou o desempenho.

“É tudo um preparo. A gente tem um sonho de ganhar um Grand Slam, de chegar em primeiro. Mas estou treinando para o nosso futuro. Faltou experiência, faltou entender mais onde ficar mais sólido, ser mais agressivo. Poderia ter usado mais meus tempos”, disse.

Em 2024, Fonseca já conquistou dois títulos: o ATP 250 de Buenos Aires e o Challenger de Phoenix. A agenda do brasileiro segue com compromissos na Copa Davis e na Laver Cup.

VEJA MAIS

Bia Haddad em destaque

No feminino, Bia Haddad Maia avançou às oitavas de final do US Open. Na madrugada de domingo (31), a brasileira venceu a grega Maria Sakkari por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Na próxima fase, Bia enfrentará a norte-americana Amanda Anisimova, nona colocada do ranking mundial. A partida será realizada no Arthur Ashe Stadium, com início previsto para não antes das 21h40 (horário de Brasília).

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)