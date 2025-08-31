Bia Haddad amplia freguesia sobre Maria Sakkari e avança às oitavas do US Open Estadão Conteúdo 31.08.25 8h27 A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia levou a melhor sobre a grega Maria Sakkari na madrugada deste domingo e garantiu vaga nas oitavas de final do US Open. A 22ª melhor do mundo superou a adversária por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. A brasileira precisou apenas de 1h10min para resolver a disputa. Bia dominou a partida do início ao fim. No primeiro set, sequências de erros de Sakkari deram à brasileira dois break points. O último game reservou o momento de maior tensão da parcial: com saque e voleio, Haddad levou o set de 33 minutos após uma disputa de vantagem de duas quebras com a grega. A segunda parcial, apesar de mais acirrada, não foi diferente. Mesmo com a reação da grega, Bia Haddad manteve o bom ritmo, vide os dois games impecáveis com três pontos seguidos e confirmando serviço sem nenhum ponto de Sakkari. Assim como no primeiro set, nova série de erros da grega levaram a brasileira a dois break points para fechar o jogo sem sustos. Antes da partida deste domingo, a grega e a brasileira já haviam se enfrentado outras quatro vezes - e em todas elas Haddad levou a melhor. Com a vitória deste domingo, Bia manteve a invencibilidade contra Maria Sakkari, que já foi a número 3 do mundo. A brasileira precisa chegar às quartas de final do US Open para defender os pontos do ano passado. Caso contrário, poderá deixar o Top 30 do ranking da WTA. Assim, ela precisará derrotar a anfitriã Amanda Anisimova, número 9 do mundo, nesta segunda-feira, em duelo válido pelas oitavas de final. Antes, porém, Bia e sua parceira, a alemã Laura Siegemund, enfrentam a ucraniana Marta Kostyuk e a romena Elena-Gabriela Ruse, às 16h (horário de Brasília) deste domingo, pelo torneio de duplas do Grand Slam americano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open Bia Haddad Maria Sakkari COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22 São Paulo é castigado por baixa efetividade e vê Cruzeiro encerrar invencibilidade 30.08.25 23h17