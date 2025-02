Inscrições para o programa Bolsa Atleta estão abertas; confira

As inscrições para o programa Bolsa Atleta 2025 começam nesta segunda-feira (3) e vão até o dia 24 de fevereiro no site do Ministério do Esporte. A iniciativa é voltada para atletas de alto rendimento, base e outras categorias.

Para se inscrever no programa, os esportistas devem acessar o Sistema Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, preencher os requisitos e formulários online, além de ter a documentação exigida.

O programa atende atletas que conseguiram bons resultados em competições nacionais ou internacionais em diversas modalidades em 2024. A bolsa ajuda muitos esportistas a manterem uma rotina de treino ou até mesmo custear materiais esportivos.

VEJA MAIS

O principal objetivo é criar condições para que os atletas possam se dedicar com exclusividade ao esporte e se desenvolver ainda mais.

O valor do auxílio varia conforme a categoria. A menor bolsa é de R$ 410, que contempla atletas da base e estudantil. Já o maior é de R$ 16.629,00, voltado para atletas que conquistaram pódios.

Conforme informações da Agência Brasil, o edital do Bolsa Atleta, publicado na última sexta-feira (31), tem categorias de base, estudantil, nacional, internacional e olímpica, incluindo a paralímpica e surdolímpica. A lista com os nomes dos aprovados no programa deve ser publicada entre os dias 22 e 24 de abril.