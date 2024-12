Ginasta Rebeca Andrade é eleita uma das 100 mulheres mais inspiradoras do mundo pela BBC

A rede britânica BBC divulgou nesta terça-feira (03/12) sua lista anual das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes de 2024. Entre as homenageadas estão artistas, esportistas, ativistas e profissionais de diversas áreas, incluindo a ginasta brasileira Rebeca Andrade, única representante do esporte nacional na lista.

Na justificativa da escolha de Rebeca, a BBC destacou a marcante atuação da atleta nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e sua dedicação à conscientização sobre saúde mental. A publicação ressaltou ainda sua trajetória de superação, pontuando que a atleta do Time Brasil conquistou o ouro na prova de solo, superando a americana Simone Biles, considerada a ginasta mais premiada da história.

VEJA MAIS

Além disso, a BBC relembrou ainda a infância desafiadora de Rebeca, marcada por idas aos treinos a pé desde e os esforços de sua mãe, que trabalhava como faxineira para custear suas aulas, o texto também destacou as lesões graves que a atleta enfrentou ao longo da carreira. Rebeca tem falado publicamente sobre a importância de priorizar a saúde mental, tornando-se um exemplo para atletas de todo o mundo.

A lista não classifica as mulheres por ordem de importância, mas celebra suas histórias de impacto global. Além de Rebeca, o Brasil é representado pela bióloga Silvana Santos e pela ativista paraense Lourdes Barreto, defensora dos direitos das trabalhadoras do sexo.

Paris 2024

Com sua vitória no solo em Paris, Rebeca se consolidou como a maior medalhista olímpica do Brasil, acumulando seis medalhas: dois ouros, três pratas e um bronze. Ela ultrapassou os velejadores Torben Grael e Robert Scheidt, que possuem cinco medalhas cada. Além disso, Rebeca ostenta nove títulos mundiais, reforçando sua posição como uma das maiores atletas da história do esporte brasileiro.