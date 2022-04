Imagem forte: lutadora quebra braço de oponente em evento de MMA; vídeo

A lutadora mexicana Irlanda Galindo teve o braço quebrado pela norte-americana Anna Somers durante a última edição do Combate Global, que ocorreu na sexta-feira (9), em Miami, nos Estados Unidos. Somers aplicou uma kimura na adversária e antes que ela pudesse desistir, o árbitro identificou a fratura e interrompeu a luta. Kimura é um golpe em que o atleta coloca uma perna na axila do adversário e gira 180 graus. Dessa forma, sua perna se entrelaça com o braço do oponente. No combate, Anna Somers caiu por baixo no chão. Contudo, a norte-americana conseguiu fazer a transição para a kimura que resultou na fratura no braço de Irlanda Galindo.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, a mexicana postou fotos no hospital e disse que está bem, apesar de ter sido doloroso.

Anna Somers, de 28 anos, fez a segunda luta como profissional de MMA e conquistou a primeira vitória. Já Irlanda Galindo sofreu a segunda derrota seguida e ainda não tem nenhum triunfo na carreira.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)