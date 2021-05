Vídeo: André Sergipano quebra o braço de Jacaré e se torna primeiro lutador a finalizá-lo no MMA

Um dos duelos do UFC 262 mais aguardados pelos fãs, o encontro de brasileiros entre André Sergipano e Ronaldo Jacaré terminou de maneira impressionante, após Sergipano – segundo informação do Combate.com – quebrar o braço do manauara. O lance aconteceu ainda no primeiro round, quando André pegou o braço do experiente faixa-preta de Jiu-Jitsu, que não bateu em sinal de desistência, até que um forte estalo forçou a interrupção do árbitro. Jacaré saiu do octógono direto para o hospital no Texas (EUA).

Com o importante triunfo, Sergipano ainda se tornou o primeiro lutador a finalizar Ronaldo na história do MMA. O mineiro – apesar do apelido – segue invicto no UFC, com três triunfos em três lutas, enquanto Jacaré, aos 41 anos, tem seu futuro na organização em aberto após a quarta derrota consecutiva.

- Primeiro, eu gostaria de dizer que sou fã do Jacaré desde criança, total respeito a ele. Na hora que eu escutei o braço estalando, já larguei, não só pela questão do respeito, mas eu também venho do Jiu-Jitsu, sabia que poderia machucar. É uma vitória que vou guardar para sempre. Quero um Top 15, mereço e mostre isso hoje - disse o peso-médio da TFT em entrevista.

Veja como foi: