VÍDEO: Lutador quebra a perna logo após nocautear oponente com chute alto

No mundo das lutas, não é raro ver cenas impressionantes de lutadores lesionados. Em julho deste ano, depois de Anderson Silva, foi a vez do lendário Conor McGregor fraturar a perna dentro do ringue. O mesmo aconteceu com o peso-pena Dylan Kiskila na última sexta-feira. No evento amador "Captain’s Fight Club", nos Estados Unidos, o lutador levou a pior após nocautear com um chute alto o também estreante Lawrance Ilar-Duque.

Ao acertar o golpe, Kiskila 'pisa em falso' e acaba fraturando a perna. Ele até tenta ficar de pé, sem perceber a gravidade da situação, mas cai logo em seguida. As imagens são fortes.

Assista