Lutador do Urban Fight Night 24 quebra perna em lance que lembra lesão de Anderson Silva

A luta principal do Urban Fight Night 24, evento de MMA australiano, foi marcado por uma lesão que viralizou na web. A batalha entre Randall Ray, o "Ceifador de Membros" como é conhecido, e o até então invicto Dean Maxwell terminou após Maxwell quebrar os dois ossos da perna, a tíbia e a fíbula, ao bloquear um chute de Ray.

> Veja a classificação atualizada dos campeonatos estaduais e simule os resultados do seu time

Após defender o chute de Ray e sua panturrilha direita, Maxwell pisou no tatame e, ao dar um passo a frente, sua perna cedeu, dobrando para o lado. A imagem causou choque aos apresentadores e o lutador caiu no chão urrando de dor. Seu oponente até foi em sua direção para dar um último soco mas, percebendo a gravidade da situação, não o golpeou mais uma vez.

Veja abaixo o lance, imagens forte.

Esta foi a primeira derrota de Dean Maxwell no UFN (2-1) e a décima vitória de Randall Ray (10-3). De acordo com o promoter da luta, Sumam Mokhtarian, Maxwell já passou por cirurgia e está com "alguns parafusos e placas de metal" em sua perna. Já Ray pode celebrar a "ceifada" de mais um membro de um oponente, como diz seu apelido.