Hamilton na Ferrari: Heptacampeão compartilha 1ª foto como piloto da equipe italiana: 'Nova era'

O heptacampeão Lewis Hamilton finalmente compartilhou a sua primeira imagem como piloto da Ferrari. Por meio das redes sociais, nesta segunda-feira (20), o piloto, publicou uma imagem ao lado de um carro da marca e na frente da casa de Enzo Ferrari, criador da Scuderia. Na publicação, o inglês destacou o sonho em correr pela equipe e disse que o primeiro dia no time italiano será lembrado para sempre.

"Tem dias que você sabe que irá lembrar para sempre, e hoje, no meu primeiro dia como piloto da Ferrari, é um desses dias", escreveu Hamilton.

"Eu tenho tanta sorte por ter alcançado essas coisas na minha carreira que nunca pensei ser possível. Mas, parte de mim sempre se agarrou ao sonho de correr de vermelho. Eu não poderia estar mais feliz por realizar esse sonho hoje. Hoje, nós começamos uma nova era na história desse time icônico e eu mal posso esperar para ver qual história nós iremos escrever juntos", completou o heptacampeão.

A foto escolhida foi simbólica. Com uma Ferrari histórica no canto, Lewis posou em frente à casa do criador da empresa de carros, Enzo Ferrari.

VEJA MAIS

O inglês foi anunciado como piloto da equipe italiana em fevereiro de 2024. Lewis deixou a Mercedes após 12 anos de parceria, a qual foi a de maior sucesso na história da Fórmula 1. Ao todo, foram seis títulos mundiais de piloto, oito de construtores e 84 vitórias.

A ida de Hamilton para a Ferrari abalou o universo da F1. O piloto inglês é o maior vencedor da história da categoria, com 105 vitórias, 202 pódios e sete títulos mundiais, recorde que divide com o ex-piloto da Ferrari Michael Schumacher, e irá pilotar o carro da equipe mais vencedora e histórica do automobilismo.

Com isso, a primeira aparição do heptacampeão nas dependências da Scuderia era muito aguardada pelos fãs. De acordo com informações da imprensa italiana, Lewis deve fazer os primeiros testes em simuladores nesta segunda-feira (20) e, a partir de hoje, começa a trabalhar ativamente para a temporada de 2025.

Os testes oficiais de pré-temporada da F1 serão realizados entre os dias 26 e 29 de fevereiro no Bahrein, mas Hamilton deve pilotar o carro da Ferrari de outros anos antes disso, em testes particulares.

No próximo dia 18 de fevereiro, a Fórmula 1 fará um evento em Londres para a apresentação das pinturas dos carros deste ano. Membros de todos os 10 times da categoria estarão presentes. A temporada da F1 começa no dia 16 de março, com o GP da Austrália.