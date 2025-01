F1: Bortoleto diz que só representar o país não é suficiente e projeto futuro: 'Quero vencer'

O brasileiro Gabriel Bortoleto vive a expectativa de estreia oficialmente na Fórmula 1. O piloto vai correr pela Sauber/Audi nesta temporada de 2025. Após conquistar o titular da F3 e da F2 nos últimos dois anos, o jovem de apenas 20 anos não quer apenas correr e sim brigar por pódios e vitórias na F1.

"Estou feliz por representar meu país, mas isso não é o suficiente", aponta o piloto. "Quero representar meu país e ter um bom desempenho, mas quero vencer corridas no futuro, lutar por coisas importantes. Mas primeiro, preciso melhorar como piloto e progredir na F1, essa é a coisa mais importante para mim agora", completou o brasileiro.

Apesar da vontade do brasileiro, ele terá que ter paciência. A Sauber não passa por uma boa fase na categoria. A equipe, comprada pela Audi, terminou o Campeonato de Construtores de 2025 na última colocação, com apenas quatro pontos.

Gabriel será o primeiro piloto do Brasil como titular no grid da F1 desde a aposentadoria de Felipe Massa, em 2017. A estreia de Bortoleto é muito aguardada, não pelos fãs brasileiros, pois o jovem é considerado uma promessa da categoria. O piloto foi eleito como o Rookie do Ano (Piloto Novato) pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

A primeira prova de Bortoleto na F1 será o Grande Prêmio da Austrália, que ocorre entre o dia 14 e 16 de março, quando a Fórmula 1 retorna.