F1: Verstappen projeta 2025 e alerta sobre carro: 'Se continuarmos assim, eu não vou ser campeão'

Max Verstappen conquistou o quarto título seguido na Fórmula 1 na temporada de 2024. Apesar da grande dominância da RBR nos últimos anos, o piloto não está tão confiante para a próxima temporada. Em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf, o piloto destacou que, para ser competitivo em 2025, a equipe precisa resolver os problemas que surgiram no carro durante o campeonato.

"Se continuarmos assim, eu não vou ser campeão no próximo ano. É simples assim. Temos que progredir para sermos competitivos na próxima temporada, todos sabemos disso. Eu confio que a equipe pode corrigir os problemas de equilíbrio da última temporada, e algumas coisas que não pudemos mudar no último ano vão ser alteradas para o próximo", declarou Verstappen.

O holandês começou a temporada de 2024 voando. Venceu sete das primeiras 10 provas e conseguiu uma boa vantagem sobre os outros pilotos. Com o início, parecia que o campeonato seria uma reedição dos outros dois anos de dominância da RBR. No entanto, o carro foi perdendo desempenho, e logo a McLaren se encontrou e Lando Norris passou a brigar pelo título.

Segundo Max, o carro apresentou problemas nas zebras, dificuldades nas curvas lentas, entre outros. Apesar do "sufoco" para guiar o carro, o piloto conseguiu conquistar o tetracampeonato no GP de Las Vegas, duas corridas antes do fim da disputa. Contudo, a equipe austríaca viu a McLaren e a Ferrari ultrapassarem-na e ficarem com o campeonato e o vice, respectivamente, no Mundial de Construtores.

Para o próximo ano, a RBR não terá mais a mente de Adrian Newey, que acertou com a Aston Martin, para desenvolver o carro. Além disso, o time de Max Verstappen trocou o segundo piloto, colocando Liam Lawson no lugar do mexicano Sergio Pérez.

A Fórmula 1 retorna oficialmente no dia 14 de março, com o GP da Austrália. No entanto, em fevereiro, no dia 18, a categoria promoverá o lançamento das pinturas oficiais dos carros das equipes em um evento em Londres.