Fórmula 1: Lewis Hamilton não participará do primeiro treino livre do GP da França; entenda

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton não participará do primeiro treino livre do Grande Prêmio da França. O inglês será substituído pelo piloto reserva da Mercedes Nyck de Vries. A mudança ocorreu porque o regulamento da Fórmula 1 prevê que as equipes devem dar espaço para os novos atletas dos times durante o ano.

Esta será a segunda vez que De Vries participará de um treino com um carro da Fórmula. No ano passado, o piloto substituiu Alex Albon, da Williams, no TL1 do GP da Espanha.

A decisão da Mercedes de “tirar” Hamilton do treino foi vista como um indicativo de que De Vries pode ser um dos planos da equipe para uma possível aposentadoria de Lewis. No entanto, o time alemão disse que o próprio heptacampeão decidiu ceder lugar ao piloto.

“Lewis escolheu este fim de semana para cumprir a primeira das duas sessões de novatos exigidas a todas as equipes nesta temporada. George escolheu mais adiante no ano”, pontuou a equipe pelo Twitter.

Nyck de Vries é natural da Holanda, tem 17 anos e é o atual campeão da Fórmula E, campeonato de carros elétricos, com a Mercedes. Além disso, o piloto venceu a Fórmula 2 em 2019.

Além de Nyck, outro piloto que estará no TL1 é Robert Kubica. O piloto polonês vai estar no lugar de Valtteri Bottas, da Alfa Romeo.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)